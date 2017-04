KAKAV BI TO POVRATAK BIO: Niko Kranjčar još uvijek nije prekrižio igranje za hrvatsku reprezentaciju

Proslavljeni hrvatski nogometaš Niko Kranjčar (32) ambasador je predstojećeg Europskog U-17 prvenstva koje će se od 3. do 19. svibnja igrati u Hrvatskoj.

Upravo je Niko predvodio posljednju generaciju hrvatskih nogometaša koja je osvojila medalju u mlađim uzrastima. Bila je to bronca na Europskom U-16 prvenstvu u Engleskoj 2001. Iz te generacije do seniorske vrste stigli su, osim njega, tek Hrvoje Čale i Dario Krešić.

KRANJČAR NAS SMJESTIO U SKUPINU ‘SMRTI’: Talijani i Španjolci stoje na putu Hrvatskoj

‘Većina neće uspjeti’

“Europsko prvenstvo u Engleskoj ostalo mi je u sjajnom sjećanju. Zbog toga sam počašćen što sam izabran za ambasadora ovog natjecanja. Iz svoga iskustva mogu vam reći da većina igrača koji će sada igrati za U-17 reprezentaciju neće uspjeti napraviti veliku seniorsku karijeru i igrati za reprezentaciju. Većina njih neće osjetiti seniorsko europsko i svjetsko prvenstvo. Zbog toga će mnogima ovo prvenstvo ostati u sjećanju. Ovo su najosjetljivije godine i mnogo velikih talenata je nestalo i dio njih će ovaj turnir pamtiti cijeli život. Moj savjet je neka uživaju”, poručio je veznjak škotskog velikana Glasgow Rangersa.



Hrvatska će na EP-u igrati u skupini A zajedno s reprezentacijama Italije, Turske i Španjolske. Većina stručnjaka našu je skupinu proglasila ‘skupinom smrti’.

“Skupina je vrlo jaka. U jednu ruku mi je zbog toga žao jer bih htio da su dečki dobili slabije protivnike, ali drago mi je zbog publike jer će to biti atraktivne utakmice, a za dečke će biti predivno iskustvo igrati s najboljima. Vjerujem da kao domaćini možemo igrati s bilo kim, a to smo pokazivali kroz sve generacije i to ne samo u mlađim uzrastima nego i u seniorskim. Nitko protiv nas nije favorit i ne trebamo biti toliko zabrinuti zbog imena suparnika. Za promociju nogometa i U-17 prvenstva nismo mogli dobiti bolje protivnike. Vjerujem kako će organizacija biti dobra i da će navijači prepoznati ovaj turnir i napuniti tribine.”

‘Najteža ozljeda u karijeri’

Kranjčar je trenutačno izvan stroja zbog teške ozljede koljena koju je zadobio prije pet mjeseci. Ozlijedio se u listopadu prošle godine na treningu škotskog velikana. Bivšeg kapetana Dinama, ali i bivšeg nogometaša Hajduka iznijeli su s travnjaka na nosilima, a pretrpio je tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta. Prema posljednjim prognozama na travnjak se neće vratiti prije svibnja.

“Moje zdravlje je dobro. Imam još mjesec dana do kontrole i nadam se da ću nakon toga dobiti zeleno svjetlo da se priključim momčadi,” kazao je priznavši kako mu je ovo najteža ozljeda u karijeri.

“Bez ikakve sumnje ovo je najteža ozljeda koju sam imao u karijeri. Do sada sam najduže pauzirao oko dva mjeseca, a sada bi pauza mogla potrajati između šest i devet mjeseci,” rekao je Niko.

Sličnu ozljedu zadobio je i krilni napadač Juventusa i hrvatske vrste Marko Pjaca.

“Nažalost, da. Užasno mi je žao što mu se to dogodilo. Sigurno će imati teških perioda tijekom rehabilitacije, ali neka ne posustaje. Sva sreća da se takve ozljede događaju u vrijeme kada je medicina toliko napredovala pa se igrači vraćaju na isti nivo koji je bio prije ozljede. Znam da Pjaca ima karakter i motiv i ne sumnjam u njegov povratak.”

‘Još nisam prelomio da je gotovo s reprezentacijom’

Niko je u dresu hrvatske vrste skupio 81 nastup postigavši šest golova. U dresu Vatrenih je debitirao u kolovozu 2004. u prijateljskom susretu protiv Izraela, a nakon što se ozlijedio u svibnju 2014. uoči SP-a u Brazilu više nije dobivao poziv u nacionalnu vrstu.

“Nikada nisam skrivao koliko obožavam igrati za reprezentaciju. Možda sam mogao ostvariti više, a možda i manje. Još nisam prelomio da je gotovo s mojim nastupima u reprezentaciji, međutim sada sam jako daleko od nje. Pitanje je kako ću igrati kada se vratim na teren”, kazao je Kranjčar, prokomentiravši igru Vatrenih.

“Igramo dominantno, atmosfera u ekipi je dobra i malo je nedostajalo da u Francuskoj napravimo dobar rezultat. Što je nedostajalo? Teško je to reći u nogometu, ali malo sreće”, poručio je Kranjčar.