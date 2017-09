KAD TE ĆIRO MOTIVIRA: ‘Mislio je da ga za*ebavam kad sam mu rekao da je najbolji. Došao mi je s kuvertom punom novaca’

Miroslav Ćiro Blažević poznat je kao osoba koja može motivirati svakog i koji će i one najslabije igrače uvjeriti da su najbolji u onome što rade, pa u pravilu i dobiti njihov maksimum.

Prisjetio se legendarni hrvatski trener jedne takve zgode u trenucima kad je sjedio na klupi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

“Slušajte, ovo nisam nikad ispričao. Uoči te utakmice iz Srbije su mi doveli golmana Nemanju Supića. Nikad za njega nisam čuo, a bio je visok i sjajan. Između njega i jednog iz Travnika moram izabrati. Trener golmana Luga mi nikako ne pomaže, ne želi reći tko je bolji. I odlučim se ja za Supića. Dođem do njega i kažem mu: ‘Znaš li da si ti najbolji golman na svijetu?” I on misli da ga ja zaje*avam. Onda mu dodam: ”Gledam te i vidim kako skupljaš te lopte kao jabuke. Znam, ti misliš da te zaje*avam, ali shvatit ćeš da to nije tako kad ti kažem da ti sutra braniš.’ I tako ja njega stavim, a on obrani baš sve, proglašen je igračem utakmice”, prisjetio se Blažević i dodao:

“Kasnije je dobio jedan dobar angažman i došao mi s kuvertom punom novca i rekao mi da je to za mene jer sam ja najzaslužniji za njegov uspjeh. Naravno, odbio sam, imam ja dosta novca, hvala Bogu.”