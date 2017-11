JUNAK FUTSAL DINAMA NAKON RUŠENJA PRVAKA: ‘Znamo koliko ova pobjeda znači našim navijačima’

Ako bi smo trebali izdvojiti jednog igrača za kojeg bi smo morali kazati ‘on je najzaslužniji za pobjedu Futsal Dinama protiv Nacionala’, to bi zasigurno bio Kristijan Grbeša.

Prošlog petka je u preokretu protiv Crnice (6-1) zabio čak četiri pogotka, a u ponedjeljak na gradskom derbiju dva, prvi za potpuni preokret od 3-2, a drugi za pobjedu od 4-3 , pogotkom iz sjajnog slobodnjaka pola minute prije kraja.

Inače, Grbić je prošle godine, negdje u ovo vrijeme, Squareu utrpao četiri komada, sad je srušio aktualnog prvaka Hrvatske Nacional, velikog rivala Futsal Dinama.

“Stvarno mi je jako drago što smo ostvarili pobjedu protiv Nacionala. Znamo da ova pobjeda jako puno znači našim vjernim navijačima. No, malo me brine loš ulazak u utakmicu koji se ponavlja ove sezone. To je stvar koju definitivno moramo što prije promijeniti“, kazao je Kristijan Grbeša za službenu internetsku stranicu Futsal Dinama.



U petak navečer u dvojci Doma sportova Futsal Dinamo ugostit će MNK Brod 035 koji je u trećem, kolu 1.HMNL također pobijedio aktualnog prvaka i istaknuo se kao jedan od kandidata za play-off.

“Očekujem nastavak ovog pobjedničkog niza. Dodatnu pažnju ćemo morati posvetiti njihovoj igri s golmanom-igračem, no uvjeren sam kako smo dovoljno kvalitetni da ostvarimo i treću pobjedu zaredom“, kazao je Grbeša.

Nakon tri kola, Futsal Dinamo drži treće mjesto sa šest bodova, a aktualni prvak Nacional je pretposljednji s jednim osvojenim bodom. Nacional u sljedećem kolu dočekuje Vrgorac.

Tablica:

1. Osijek 300 9

2. Split Tommy 210 7

3. Futsal Dinamo 201 6

4. Novo Vrijeme 201 6

5. Crnica 111 4

6. Vrgorac 111 4

7. Alumnus 101 3

8. Uspinjača 101 3

9. Square 102 3

10. Brod 035 102 3

11. Nacional 012 1

12. Albona Potpićan 003 0