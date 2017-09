JUNAK VATRENIH O MOGUĆIM PROBLEMIMA KOJI PRIJETE HRVATSKOJ: ‘Potrošili smo se više negoli smo planirali’

Hrvatski stoper Domagoj Vida, koji je pogotkom u 74. minuti donio pobjedu Hrvatskoj u nedjeljnom nastavku prekinute utakmice protiv Kosova, kazao je da nije bilo lako, ali da je na kraju najvažnije da su Vatreni upisali pobjedu.

“Hvala navijačima i ljudima koji su osposobili teren za nastavak utakmice nakon jučerašnjeg potopa. Nije bilo lako jer nam je nedostajalo 20 minuta iz jučerašnjeg početka utakmice, i taman kad se zagriješ dođe poluvrijeme. No, izbornik nam je na poluvremenu govorio da nema razloga za paniku i da odigramo kako smo se dogovorili. Na kraju najvažnije je da smo pobijedili, a za to su jednako zaslužni svi igrači, cijela ekipa borila se do zadnje minute”, kazao je nakon susreta Vida za kamere HTV-a.





Za dva dana, u utorak, 5. rujna, Hrvatska će gostovati u Esikšehiru, gdje će protiv Turske odigrati utakmicu 8. kola.

“Potrošili smo se više negoli smo planirali, a sutra već putujemo u Tursku. No, mi smo profesionalci i vjerujem da ćemo se dovoljno oporaviti za dvoboj koji nas čeka. Ako pobijedimo Tursku, onda smo napravili veliki korak ka plasmanu na Svjetsko prvensto”, zaključio je Vida.