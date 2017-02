‘JUČER JE UMRO MOJ SAN’: Pročitajte emotivno pismo kojim se Ranieri oprostio od Leicester Cityja

Dan nakon što je saznao da je dobio otkaz u Leicester Cityju, klubu kojeg je prošle sezone mimo svih očekivanja doveo do naslova engleskih prvaka, Claudio Ranieri emotivnim se pismom oprostio od svih ondje.

“Jučer je umro moj san”, uvod je pisma kojeg su tek rijetki očekivali; prema izjavi privremenog rješenja na trenerskoj poziciji Craiga Shakespearea – nitko.

“Nakon prošlosezonske euforije, nakon što smo okrunjeni prvacima Premier lige, sve o čemu sam sanjao bilo je ostanak u Leicester Cityju, klubu kojeg volim, zauvijek.

Nažalost, to se nije dogodilo”, nastavio je Ranieri koji je potom počeo nizati zahvale svima, pa došao i do sada već svog bivšeg kluba i navijačima kojima je zahvalio što su ga prihvatili od prvog dana. Poručio im je da i on njih voli.



“Nitko nikada ne može oduzeti ono što smo zajedno napravili. Nadam se da ćete se toga sjetiti i smijati se svaki dan na isti način na koji ću i ja to činiti. Bilo je to divno vrijeme, sretno, nikad ga neću zaboraviti. Bilo je zadovoljstvo i čast s vama biti prvakom”, poručio je za kraj.

Zanimljivo je vidjeti i kako je do smjene trenera došlo, a o njoj je pričao sada aktualni menadžer Shakespeare:

“Nakon povratka iz Seville, otišao sam kući. Nakon nekog vremena nazvao me je sportski direktor Jon Rudkin i rekao mi je što se događa, te me je zamolio da vodim momčad u sljedećoj utakmici. Bio sam šokiran. Deset minuta kasnije klub je objavio da je raskinuo suradnju s Ranierijem. Bilo je frustracija zbog loših rezultata, ali Ranieri nije izgubio kontrolu nad svlačionicom. Nemam nikakvih saznanja o tome da su navodno neki igrači razgovarali sa vlasnicima. Za to čujem prvi puta. Na treninzima nikad nije bilo nikakvih problema, igrači se ponašaju profesionalno i siguran sam da su razočarani zbog toga što je trener ostao bez posla. Uvijek sam imao dobar odnos sa Ranierijem, od početka do kraja. Niti sam ja imao problema s njim, niti on sa mnom. Razgovarao sam s njime nakon što je vijest objavljena i on mi je zahvalio na podršci. Bio je iznanađen, možda malo šokiran, ali ne i uzbuđen. Zvučao je smireno i razborito, svjestan da se takve stvari događaju u nogometu.”