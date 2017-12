JOŠKO VLAŠIĆ ZA NET.HR PROGOVORIO O SINOVOJ BUDUĆNOSTI: ‘Nikola mora igrati i to je činjenica, ali to ne mora biti u Evertonu…’

Od odlaska Koemana, naš je nogometaš skupio samo tri nastupa u Premier ligi, pri čemu mu je 29 minuta protiv Newcastlea bila najveća minutaža.

Nikola Vlašić (20) u samoj je završnici prijelaznog roka ostvario transfer iz snova, iz Hajduka je otišao u englesku Premier ligu, potpisavši petogodišnji ugovor s uglednim Evertonom. Stvari su se u početku razvijale odlično za talentiranog hrvatskog nogometaša, trener Ronald Koeman ga je iznimno cijenio, vrlo često ga javno hvalio i davao mu prilično veliku minutažu. Sjajnim je igrama Nikola zaslužio i mjesto u reprezentaciji, novi ga je izbornik Zlatko Dalić zvao za utakmice protiv Grčke u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a u zagrebačkom mu je dvoboju pružio priliku i da zaigra.

‘Moramo sjesti i dogovoriti se’

No, rezultati Toffeesa nisu bili na očekivanoj razini, Koeman je 23. listopada dobio otkaz i otada se i Vlašićev status značajno promijenio. Privremeni trener David Unsworth mu nije previše vjerovao, a ni kod novog trenera Sama Allardycea ne igra puno. Konkretno, od odlaska Koemana, naš je nogometaš skupio samo tri nastupa u Premier ligi, pri čemu mu je 29 minuta protiv Newcastlea bila najveća minutaža. Ima li kod Nikole zabrinutosti da bi zbog trenutnog statusa mogao ispasti iz Dalićevih kombinacija i ostati bez nastupa na Svjetskom prvenstvu u Rusiji?



“Od svih igrača koji pretendiraju nastupiti na SP-u, osim onih najvećih zvijezda, polovici njih će zadnja dva mjeseca prije početka priprema odlučivati hoće li biti u momčadi ozbiljnije ili manje ozbiljno. Može se teoretski dogoditi da netko zabije pet, šest ili deset golova u nizu, a netko drugi ne igra zadnja dva, tri mjeseca iz bilo kojeg razloga, bilo zbog ozljede, bilo zbog statusa kod trenera i onda postaje upitan. Zato mislim da je još rano za govoriti o tome je li ovo vrijeme ključno. Ali zaista, kad uđemo u prijelazni rok, onda moramo sjesti i dogovoriti se što napraviti”, istaknuo je u razgovoru za Net.hr Nikolin otac Joško Vlašić.

‘Da je sretan što ne igra – nije’

Priznati stručnjak za fizičku pripremu, čovjek koji je Nikolinu sestru Blanku odveo do dva naslova svjetske prvakinje i dvije olimpijske medalje u skoku u vis, svjestan je ipak da njegov sin nije zadovoljan aktualnom situacijom.

“Nikola je uvijek igrao, ne zato što je morao igrati u Hajduku jer svaki trener vodi računa o sebi, sve su to ljudi s jakom osobnošću i nisu dozvoljavali da im se itko miješa u posao, od Tudora i Burića nadalje. Igrao je zato što su treneri vidjeli da im donosi prednost. Isto je bilo i u mlađim kategorijama tako da je Nikola navikao igrati. Kad sve posložite, igrač uvijek mora biti u natjecateljskom ritmu da bi napredovao, svjesni smo toga. Nikola odlično trenira, napreduje na treninzima, dobro se osjeća, ali ovo je kao da imate pozornicu i nešto što se događa izvan nje, a glavni se glumac, ako govorimo o Nikoli, priprema da uđe na tu pozornicu. Iako ga sad nema u igri, on radi velike iskorake, ali da je sretan što ne igra – nije, jer vidi da može, a i dokazao je da može igrati na visokoj razini u ovoj konkurenciji”, priča Joško Vlašić i dodaje:

“Menadžer je već obavio neke razgovore, a sad treba dati malo vremena objema stranama da se poslože i da vidimo što će se događati. U četiri ili pet utakmica ćemo vidjeti kakva je situacija i onda ćemo reagirati kad počne prijelazni rok, a to je vrlo brzo.”

‘Druga liga ne dolazi u obzir’

U prijevodu, postoji ozbiljna mogućnost da Nikola u siječnju napusti Everton i ode na posudbu.

“Nikola mora igrati kako bi ispoljio svoj potencijal. Ne mora to biti u Evertonu, ali mora igrati i to je činjenica. A gdje će igrati, to je stvar dogovora. Normalno, nećemo ići u slabije lige, ne dolazi u obzir druga liga… Tražit će se opcije koje odgovaraju statusu koji je stvorio i jasno je da ćemo se u okviru toga i ponašati”, zaključio je Joško Vlašić.