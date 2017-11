JOŠKO JELIČIĆ UNIŠTIO CVITANOVIĆA I DINAMO KAO RIJETKO KAD PRIJE: ‘Neka ode na kat kod ‘tate’ i pita ga za pomoć’

Bivši hrvatski nogometaš, sad stručni komentator na HTV-u, u emisiji ‘Stadion’ koja se emitira ponedjeljkom osvrnuo se na kaotično stanje u Hajduku nakon teško izborenog remija prošle subote protiv Osijeka 1-1 na Poljudu, a udario je i po treneru modrih Mariju Cvitanoviću i Dinamu. Jeličić je Cvitanoviću poručio da, ‘ako mu je problem infrastruktura i suđenje, neka nakon treninga ode na kat kod ‘tate’ i pita ga za pomoć’.

Hajduk je u subotu, zahvaljujući Saidu koji je zabio pogodak za 1-1 u 91. minuti, uspio se spasiti poraza i, time, novih potresa u gradu pod Marjanom koji pamti i sretne dane kad su u pitanju bijeli. Navijači su Ivanu Kosu i čelnicima Hajduka pokazali palac dolje, po gradu se napadaju nogometaši i legende kluba…

Ovih dana zaista nije lako biti hajdukovac

Ne, ovih dana zaista nije lako biti hajdukovac. Joško Jeličić, stručni komentator na HTV-u, bivši nogometaš koji je poznat kao onaj koji nema dlake na jeziku i koji ne podržava aktualno vodstvo HNS-a, osvrnuo na kaotično stanje u Hajduku…



“Mislim da nikad nije bilo teže nositi dres Hajduka niti biti trener bijelih kao što je to slučaj danas. Igrači griješe u strahu od navijača, bježe od odgovornosti i onda se događaju pogreške. Nije Hajdukov problem Memolla koji je, ruku na srce, odigrao očajnu utakmicu. U Hajdukovoj momčadi je jako puno Memolla i to je problem”, rekao je Jeličić u emisiji “Stadion” i nastavio:

‘Osijek razočarao u napadačkom dijelu igre’

“Isto tako moram naglasiti kako me Osijek razočarao u napadačkom dijelu igre. Nisu napravili ništa u ofenzivi. Ušli su u utakmicu s prevelikim respektom prema Hajduku i Poljudu i mislim da su morali igrati bolje. Osijek je najčešće loše prolazio na Poljudu, naravno da će biti goropadniji pred svojim navijačima. Ali ne vjerujem da će nešto mijenjati u igri. Jako je važno kako će se Hajduk pripremiti, nadam se da će Nižić biti spreman jer je jako važan kao kapetan u psihološkom aspektu. Osijek ima širinu kadra.”, naglasio je Jeličić i osvrnuo se na utakmicu Rudeša i Dinama koja je odigrana u nedjelju, a u kojoj je Rudeš u Kranjčevićevoj uzeo bod favoriziranom Dinamu…

U toj utakmici u 75. minuti mladom Španjolcu Daniju Olmu poništen je čisti gol zbog nepostojećeg zaleđa. Trener Mario Cvitanović žalio se na tretman kod sudaca, ali i očajan teren, što je posebno zasmetalo Jeličića.

‘Cvitanović ima selektivno pamćenje’

“Jako mi je simpatična izjava Marija Cvitanovića nakon utakmice da je Dinamo zaštićen, razumijem ga. Bio je vruć nakon susreta. Da bi imao kredibilitet, mora biti dostojan. Da, zaleđa nije bilo i Dinamo je oštećen. To se mora kazati. No, isto tako Mario Cvitanović nikada nije priznao kad je njegova momčad zabila gol iz zaleđa. To nije potencirao. Dakle, on ima selektivno pamćenje. Osim toga, oni u svaku sezonu ulaze s 12 bodova prednosti jer je u Lokomotiva u ligi. Rudeš se po bodovnom učinku u utakmicama s Dinamom izjednačio s Lokomotivom, a ima 25 utakmica manje. A ako je Cvitanoviću problem infrastruktura ili suđenje, neka nakon treninga ode na kat kod ‘tate’, pita ga za pomoć i zatraži promjene u HNS-u. Vrlo jednostavno”, aludirao je Jeličić na Zdravka Mamića.

Rijeka je, nakon pet utakmica bez pobjede u nizu u HNL-u, konačno našla žrtvu u Cibaliji, gdje je slavila 2-1 i izbila na drugo mjesto.

“Jako mi je žao Rijeke, pokazali su u Europskoj ligi da su konkurentni s europskim nogometom. Platili su danak širini koju nisu imali ili koristili, odnosno, činjenici da su vitalni igrači otišli uoči tih ogleda. Jasno je da su pali fizički u spremi i to je očito, pogotovo u zadnjim utakmicama”, istaknuo je Jeličić.