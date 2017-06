JELIČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O MOČVARI U HRVATSKOM NOGOMETU: Nije štedio nikoga, evo što je rekao o Modriću, Mamiću, Šukeru i Čačiću

Bivši nogometaš i sportski komentator Joško Jeličić gost je emisije Nedjeljom u 2 urednika i voditelja Aleksandra Stankovića. Teme su mnoge, a situacija u hrvatskom nogometu istaknuta.

Dio razgovora odnosni se i na sudski proces koji se vodi protiv Zdravka Mamića, a u kojem je Luka Modrić u statusu svjedoka promijenio iskaz. Prvo je odgovorio na pitanje je li Modrić najveći igrač kojeg je Hrvatska dala ili to mjesto i dalje pripada Davoru Šukeru, aktualnom predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza.

“Za mene je Luka Modrić osvjanjem trećeg naslova prvaka Europe postao najbolji hrvatski nogometaš u povijesti. Davor Šuker ulazi u red najvećih. O drugim stvarima ćemo vjerojatno kasnije.”

Modrić od heroja do izdajnika

Jeličić nije komentirao sudski tijek, ali dotaknuo se Luke Modrića i situacije u kojoj je puno toga zaboravio u sudskom procesu protiv Mamića.



“Nisam očekivao da bude hrvatska savjest, premda on sa njom mora živjeti. Žao mi je što je promijenio percepciju o sebi, bio je heroj, došao je do statusa izdajnika. Mislim da smo mi zadnji koji bi trebali moralizirati. Kad smo vidjeli da su institucije ove države zaštitile slabije? One nam šalju poruku da se ne isplati biti uzoran građanin.”

O Zdravku Mamiću

Stiglo je i pitanje o Zdravku Mamiću.

Najveći problem Zdravka Mamića je njegov ego. Njegovo eksponiranje je krivo, to je stil uličnih metoda. Ne mislim da je on uzrok problema u hrvatskom nogometu, on je posljedica. Ponašanje mu je neprihvatljivo, a godinama se tolerira. To mu je sustav omogućio. On je sve u Dinamu i Hrvatskom nogometnom savezu, a i vodi brigu o igračima. Ako to nije sukob interesa, ne znam što onda jest.

‘Šuker je postao figurica’

Posao koji Davor Šuker obavlja u HNS-u Jeličić niti malo ne cijeni.

“On je puno dao nogometu, ali je ponašanjem pokazao da ga hrvatski nogomet uopće ne zanima. Stalo mu je do vlastitog imidža. U jednu ruku ga žalim jer je bio veliki igrač, a brzo je dozvolio da mu reputacija padne. Postao je figurica. Uopće se ne bavi HNL-om i infrastrukturom i stadionima, samo plasmanima reprezentacije koji donose novac HNS-u.”

“Neću se umoriti u onome što prezentiram. Ako mogu dati mali obol, dat ću ga”, dodao je Jeličić okrenuvši se novoj temi – aktualnostima oko Janice Kostelić.

Janica je platila ceh za licemjerne političare

“Neprihvatljiv je taj čin, treba ga osuditi. Napadnuta je žena, Snježna kraljica i djelatnica politike, jedina koja je prisilila HNS da se prilagodi zakonima. S druge strane, platila je ceh za sve licemjerne političare. Njen je krimen što u šest mjeseci nije riješila sve probleme nataložene u hrvatskom nogometu i sportu. Jedan čovjek to sam ne može.

Ona je napadnuta zbog nogometa. Ja bih volio da svaki sport ima svoju važnost, jedan tajnik nije dovoljan da se svime bavi. Imali smo i sličnih primjera, poput Mamića koji je izvrijeđao novinare. Kad se vidi da nismo svi jednaki ostaje gorčina. U tome se kriju počeci anomalija koja je jasna svima koji su u hrvatskom nogometu.”

‘Čačić je izabran na smiješan način’

Riječ-dvije o hrvatskoj reprezentacije i izborniku Anti Čačiću.

“Uvijek sam jasan oko toga. Čačić je izabran na neprimjeren i smiješan način. On je inteligentan čovjek i prepoznao je što znači ovaj posao. Igračima je dao toplinu, za razliku od Nike Kovača koji je ‘Nijemac’. Sjedili smo zajedno, da vidite njegovu pernicu. To nema niti jedan prvašić. Niko je bio radikalan i to nije sjelo na plodno tlo. U Njemačkoj radi sjajan posao jer takav je tamo mentalitet.

“Antu ne treba smijeniti, ne treba prelamati preko koljena. On vidi ono što vidim i ja, no čini mi se da previše respektira hijerarhiju u momčadi. Ona je bitna, ali rezultat je važniji. Ne sumnjam da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo i igrati važnu ulogu u Rusiji.”

Isprika zbog ‘Plivarića’

Inače, sve je počelo dosta nevino, pa si je tako Jeličić za početak dao pravo objasniti kako ne kontrolira temperament i komentira utakmice ‘kao što to čine navijači uz pivicu u kafićima’, jer je on, kako je kazao, sportski komentator a ne novinar i ne trudi se sakriti emocije kad igraju hrvatski klubovi i reprezentacija.

Ipak, zbog nekih stvari žali.

“Žao mi je što sam uvrijedio Pivarića nazvavši ga nakon utakmice protiv Seville Plivarićem. Znao sam odmah da sam pogriješio”, kazao je i usput riješio dvojbu tko je bolji – Lionel Messi ili Cristiano Ronaldo.

“Za mene je Messi najbolji nogometaš na svijetu.”

Prisjetio se i trenutka u karijeri koji ga je zauvijek obilježio i koji mu i danas mnogi predbacuju.

“Igračku karijeru obilježio mi je odlazak iz Hajduka u Dinamo 1993. godine. Klub me ignorirao, mislio sam na sebe i obitelj i otišao u Dinamo. Hajduk je moj klub, poštujem način na koji su odlučili ići i volio bih, kao i svaki navijač, vidjeti njihove bolje rezultate.”