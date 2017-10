JOŠKO JELIČIĆ OTVOREN KAO UVIJEK: ‘Kriteriji oko izbornika kod nas ne postoje. Svode se samo na ispijanja pića u istom kafiću ili na to tko je član HDZ-a…’

Gostujući na HTV-u stručni komentator te televizije Joško Jeličić još se jednom osvrnuo na zbivanja u i oko hrvatske reprezentacije, smjenu izbornika, ono što se događalo i ono što slijedi. Kao i obično, kritike nije štedio.

“Prevagnuo je manjak stručnosti i kriterija onih koji vode hrvatski nogomet. Kod nas kriteriji ne postoje, oni se svode na to da se pije u istom kafiću ili da su članovi HDZ-a. Znate li tko je u stručnom odboru? Niti jedan stručni čovjek. Kriterija nema. Oni koji imaju najmanje stručnog znanja svjesni su da je najmanji problem u Anti Čačiću”, ponudio je za početak svoje misli Jeličić, a na upit što zapravo može napraviti novi izbornik Zlatko Dalić kazao:

“Da su stvari posložene kako treba do ovog ne bi niti došli. On može razgovarati sa igračima i podići ih na psihološkom planu, a da se ne lažemo u Kijevu odlučuje samo kvaliteta naših igrača. Psihološki može pomoći, ali to je trebalo biti napravljeno ranije. Upozoravao sam i kad smo dobro igrali na ovo što slijedi, Daliću želim puno sreće.”

Osvrnuo se i na rad bivšeg izbornika Čačića, ali i vrh hrvatskog nogometa:



“Deplasirano je pričati o taktici za vrijeme izbornika Ante Čačića. Nje nije bilo. Dok će ovi ljudi voditi naš nogomet, svi oni koji uzimaju privilegije, naboja neće biti. Kada se to raščisti vidjet ćete naboj i to da će Hrvatska biti lijepo dočekivana kamo god dođe. Kad vas vodi novac i kad ste dovoljni sami sebi, kad ne osluškujete bilo navijačkog puka onda je sve improvizacija. Nije problem u izbornicima već u sustavu koji je postavljen tako što jest.”

Može li Hrvatska izboriti Svjetsko prvenstvo teško je reći, ali Jeličićeva poruka u zaključku je jasna:

“Neosporno smo kvalitetniji od Ukrajine, ali samopouzdanje igrača je na dnu. Nadam se da će Dalić to uspjeti podići. Sutra je Dan neovisnosti, nadam se da ću dočekati i dan kad će hrvatski nogomet biti neovisan.”