JOŠKO JELIČIĆ NAPOKON JE IMAO RAZLOGA ZA LIJEPE RIJEČI: ‘Dosadno je pričati o Modriću, ovaj put treba pohvaliti sve’

Gotovo po pravilu, ne bez razloga, stručni komentator HRT-a Joško Jeličić kritizirao je igru hrvatske nogometne reprezentacije ukazujući na ono što u igri nije bilo dobro. U ponedjeljak je napokon imao razloga za izjave s drugačijim tonom.

Hrvatska je u Kijevu svladala Ukrajinu 2-0 i izborila dodatne kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Jeličić je gostujući na HTV-u istaknuo:

“Drugo poluvrijeme bilo je fantastično, zadržali smo mir, stabilnost, osvajali ničije lopte i stvarali veći broj napada. Apsolutno smo bili na visokom nivou, sačekali smo svoje prilike i iskoristili ih. Premda treba reći da je Ukrajina bila sjajna u prvom poluvremenu, ali je drugo bilo dijametralno suprotno.”



Kao i uvijek, Hrvatsku je vodio Luka Modrić.

“Postalo je dosadno pričati o Luki Modriću, on je pravi primjer kad god obuče dres Hrvatske, i o načinu na koji se žrtvuje za reprezentaciju, a sada se tu u drugom poluvremenu pojavio i Ivan Rakitić, Mario Mandžukić se potrošio do krajnjih granica, svi su napravili detalj koji je presudio. Visoko su stiskali i bilo je lijepo gledati kako kontroliraju situaciju na terenu. Opcija s Kramarićem na sredini pokazala se sjajnom, no trebalo je to vidjeti i za to se odlučiti.”

“Treba podvući i doprinos Zlatka Dalića, naglasiti njegovu hrabrost u nekim odlukama.”