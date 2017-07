JOSE MOURINHO OPAKO SPUSTIO TUDORU: Galatasaray na pragu dovođenja zvijezde Uniteda

Turski velikan Galatasaray i njegov trener, Hrvat Igor Tudor, dobio je odgovor od Josea Mourinha glede zainteresiranosti za zvijezdu Manchester Uniteda Marouanea Fellainija i pregovora s istim.

Belgijski reprezentativac Marouane Fellaini na pragu je prelaska u Galatasaray. Fellaini je prošle sezone imao solidnu minutažu, nije baš briljirao onako kako se to od njega i očekivalo, ako se uzme u obzir talent koji, bez sumnje, posjeduje.

Međutim, čini se da je Jose Mourinho procijenio da su mu potrebna druga rješenja u veznom redu. Uglavnom, iz turskog su kluba potvrdili glasine, a turski mediji tvrde čak da je sve dogovoreno i da bi Fellaini uskoro trebao stići na liječnički pregled. Sportski direktor Galatasaraya Cenk Ergun kazao je kako su u tijeku pregovori s Fellainijem i kako su blizu njegovog dovođenja.



No, Jose Mourinho, nije htio šutjeti. Special One odgovorio je u svom stilu Tudoru i čelnicima Galate. Njegova izjava osvanula je i na društvenim mrežama i postala hit.

“Galatasarayu je lakše potpisati mene nego Fellainija. Imaju šanse ako trebaju trenera, ali Marouane? On mi je previše važan”, rekao je kontroverzni Portugalac.

Mourinho on Galatasaray’s interest in Marouane Fellaini: “Forget it”. pic.twitter.com/c4yIwsCkkF — B/R Football (@brfootball) July 30, 2017

Galatasaray želi stvoriti respektabilnu momčad koja će se boriti za naslov, a na ruku joj ide činjenica da je već u pretkolu ispala iz EL-a, tako da će se moći posvetiti samo domaćim utakmicama.

No, isto tako, to bi mogao biti dvosjekli mač za dovođenje Fellainija jer je turska liga ipak slabija od Premiershipa, pa bi manjak izazova u nedostatku europskih iskušenja mogao biti uteg na vagu odluke da Fellaini ostane na Old Traffordu.