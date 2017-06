ULTIMATUM MOURINHU: ‘Perišić košta 50 milijuna eura do prvog srpnja. Nakon toga više nije na prodaju’

‘Perišić košta 50 milijuna eura i još samo do prvog srpnja. Nakon toga više nije na prodaju’, glasi poruka koju su Talijani poslali Joseu Mourinhu i Manchester Unitedu.

“Gazzetta dello Sport” piše kako je Inter Manchester Unitedu postavio gore navedeni ultimatum. Talijani više ne žele čekati, pale su i neke odluke. Inter je odlučio Ivanu Perišiću ponuditi novi ugovor. Hrvatski je reprezentativac povezivan i s Manchester Unitedom, ali Englezi ne žele platiti koliko Inter traži, a milanski klub ne želi jeftino prodati svojeg krilnog napadača.

Interu do srpnja treba 30 milijuna eura

Interu do srpnja treba 30 milijuna eura kako bi bili u skladu s Financijskim Fair Playom, pa je Manchester za Perišića ponudio upravo toliko. Prodajom Evera Banege dobili su devet milijuna eura, a ostatak planiraju dobiti prodajom nekih drugih igrača kako bi zadržali Perišića ako cijena ne bude prava.



Mourinho još od prije želi Perišića

Jose Mourinho već neko vrijeme nastoji osigurati potpis Vatrenog, međutim problem im pravi previsoka odšteta. United je ponudio Interu 40 milijuna eura, ali Talijani traže 50. “La Gazzetta dello Sport” je početkom ovog mjeseca pisala kako je United spreman ponuditi 52 milijuna eura za Perišića. No, za sad je ostalo samo na tome.

Englezi igraju igru. Hoće li im se to obiti od glavu, vidjet ćemo. Perišićev ugovor s Interom traje još tri godine, a trenutno zarađuje 3.5 milijuna eura po sezoni. Prema novom ugovoru trebao bi zarađivati 4 milijuna eura plus bonuse, a u Interu bi ostao do 2022. godine.

Mourinho je ovog ljeta već potrošio 35 milijuna eura na Vicrtora Laindelofa, a tek se sprema astronomska ponuda za Alvara Moratu, a tu je onda i Perišić.

S obrirom na to kako u ovom slučaju igra Inter možda će se na kraju odlučiti za neku drugu opciju.