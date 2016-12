U SREDIŠTU SKANDALA! Sumnjiv je Kovačićev transfer: ‘Tada je šef bio Mamić, gdje je ostatak novca?!’

Prema pisanju talijanske La Gazzette dello Sport, još se jedan Hrvat spominje kao osoba umiješana u malverzacije s novcem u nogometu što otkriva Football Leaks.

Talijani su dali opširniji pregled igrača koji su upleteni u ovaj skandal, a među njima se spominje i ime Matea Kovačića. Hrvat je, prema izvještavanju La Gazzette dello Sport što prenosi Inter News, u središtu pisanja medija zbog svog sumnjivog transfera iz Dinama u Inter koji se sad spominje u kontekstu još jedne porezne prijevare.

Dinamo za Kovačića dobio samo 5,5 milijuna eura?!

Naime, Kovačič je iz redova hrvatskog prvaka prešao u slavni milanski klub u zimu 2013. godine u transferu vrijednom 11 milijuna eura. No, ono što upada u oko je podatak da je 50 posto od 11 milijuna eura teškog transfera otišlo tvrtki Profoot International Limited iz Hong Konga, a ta je tvrtka 2015. prava proslijedila drugoj tvrtki ista imena, sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Prema tome je Dinamo za Kovačića dobio samo 5,5 milijuna eura. Kome je otišao ostatak, pitaju se Talijani.

‘Kako to objasniti’

“Kako to objasniti? Dokaz dolazi iz neobjavljenih dokumenata. Kad je Mateo prodan u Inter, Kovačićeva karijera bila je pod pravima tvrtke Profoot International Limited iz Hong Konga. Vlasnici? Nepoznati. U to vrijeme šef Dinama bio je Zdravko Mamić koji je trenutačno pod istragom USKOK-a zbog malverzacija u hrvatskom nogometu u koje su umiješani neki od transfera tada mladih igrača, kao što je to slučaj i s Lukom Modrićem prilikom prelaska iz Dinama u Tottenham”, navodi portal Inter News ono što se pitaju svi talijanski mediji o ovom slučaju.

Španjolski El Mundo u utorak, pak, navodi kako je i Luka Modrić, poput suigrača Ronalda, izbjegao plaćanje poreza za prihode stečene tijekom 2013./14. u Španjolskoj, nakon što je jednoj luksemburškoj tvrtki u vlasništvu svoje supruge Vanje ustupio svoja prava.