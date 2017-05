JELIČIĆ SE POKLONIO PRVACIMA, A POSEBNO JEDNOM ČOVJEKU: ‘Svi znaju kakva je osoba, njegova radna etika je zarazna’

Povijesni naslov hrvatskog prvaka koji su u nedjelju potvrili nogometaši Rijeke bio je glavna tema i u emisiji Stadion na HRT-u.

Riječani su na svojoj Rujevici pobijedili Cibaliju s 4-0 i kolo prije kraja osigurali naslov budući da imaju nedostižnih pet bodova prednosti pred Dinamom protiv kojeg igraju predstojeći vikend.

‘Od početka na pravim temeljima’

“Cijeli taj projekt je od samog početka na pravim temeljima, hijerarhija je jasno postavljena, sportski segment priče je prepušten treneru i sportskom direktoru koji imaju autonomiju, navijači su uz svoju ekipu. Dobili smo simbiozu i Rijeka je sasvim zasluženo prvak”, istaknuo je stručni komentator Stadiona, nekadašnji nogometaš Hajduka i Dinama Joško Jeličić.

“Ako ipak treba nekoga podvući, onda je to trener Matjaž Kek. Svima koji prate nogomet jasno je kakav je kao osoba, njegova radna etika je zarazna, sustav rada je jasno postavljen. Ono što mu ne ide u prilog je velika fluktuacija igrača, ali on se tome uspio prilagoditi. Na početku sezone ostao je bez 7-8 standardnih igrača i doveo je zamjene koje po svom talentu nisu bile na razini na kojoj su danas. I upravo to je Kekova veličina, zamaskirao je njhove nedostatke i danas im je vrijednost puno veća”, dodao je Jeličić.

‘Svi mogu učiti od Rijeke’

Za kraj je odgovorio na pitanje i kakva je budućnost Rijeke koja će za nekoliko tjedana zaigrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

“Kek ostaje, sustav ostaje, mijenjat će se igrači, ali vjerujem da klub ima snage nastaviti dalje. Treba biti ponizan i skroman i uopće ne sumnjam da će Rijeka nastaviti u ovom ritmu. Hoće li to rezultat pratiti, hoće li ući u Ligu prvaka ili Europsku ligu, ne znam, tu odlučuje puno faktora, ali Rijeka je priča iz koje svi naši klubovi mogu puno naučiti”, zaključio je Jeličić.