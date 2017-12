JELIČIĆ PONOVNO BEZ MILOSTI: ‘Dinamo je negledljiv, a zašto Kek ne koristi širinu kadra, to samo on zna’

Joško Jeličić je bio vrlo kritičan prema nogometašima Rijeke nakon njihova poraza u jadranskom derbiju protiv Hajduka.

Nekadašnji nogometaš Hajduka i Dinama Joško Jeličić u HRT-ovoj je emisiji Stadion komentirao derbi 18. kola hrvatskog prvenstva u kojem su Splićani na Rujevici svladali Rijeku s 2-1.

Hajduk je nakon više od pet i pol godina došao do pobjede u jadranskom derbiju. Konkretno, posljednji su put Splićani svladali Rijeku davnog 21. ožujka 2012. godine. Otada do ovog vikenda ove su dvije momčadi odigrale 20 međusobnih dvoboja, a Hajduk nije znao kako do pobjede. U subotu je napokon slavio pogocima Bašića i Ercega, a mladi vratar Letica je skinuo jedanaesterac Gavranoviću.

‘Kopić psihološki podigao momčad’

“Hajduk je imao jako tešku utakmicu u srijedu protiv Osijeka i jako se potrošio, a osim toga je igrao na Rujevici bez četvorice standardnih prvotimaca. Malo nas mu je davalo šanse i tim više treba čestitati treneru Željku Kopiću i dečkima, njihova agresivnost je bitno pojačana u odnosu na prije, ali još je uvijek očit manjak samopouzdanja. I Kopić je svjestan da je ovo još daleko od onog što želi, dosta toga određuje i deficit kadra, ali je na psihološkom planu napravio jako puno”, naglasio je Jeličić.

Osvrnuo se i na izjavu Rijekina trenera Matjaža Keka koji je rekao da je sugerirao da je njegovu momčad u posljednje vrijeme napustila sreća.

“Riječani su primili dva gola kakva se ne primaju u vrtiću. Ove su sezone 12 puta izgubili, previše je to da bismo pričali o slučajnosti. Jako im je palo samopouzdanje u odnosu na prošlu sezonu. Imaju širinu kadra, a zašto je Kek ne koristi, najbolje zna on sam. Zbog te potrošenosti je dosta igrača ozlijeđeno”, istaknuo je Jeličić.

‘Kod Dinama nema nikave kreacije’

Prokomentirao je i Dinamo koji je u nedjelju teškom mukom svladao Inter (1-0). Zagrepčani ne briljiraju, ali imaju velikih 12 bodova više od Hajduka i Osijeka.

“Uz Manchester City i Barcelonu, Dinamo je praktički jedina neporažena momčad, ali i dalje igra negledljiv nogomet. Osvaja bodove, ali tu nema nikakve kreacije. Teško dinamovci osvajaju zadnju trećinu, pod obvezno im treba jedan playmaker i jedan napadač. Jako se muče, vidjelo se to i protiv Slavena i Rudeša, a u nedjelju su stvorili samo jednu priliu. Ali najvažnije je da imaju plus 12”, naglasio je Jeličić.