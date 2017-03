JELIČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Idiot je idiot, ali najgora od svega je reakcija Hajduka’

Izljev primitivizma viđen na subotnjem derbiju hrvatskog prvenstva između Hajduka i Rijeke (1-1) bio je jedna od tema HRT-ove emisije Stadion.

S tribina su se u više navrata orili skandalozni i sramotni povici ‘ubij Srbina’ i ‘za dom spremni’, Torcida se transparentom na ćirilici rugala riječkim navijačima, a vrhunac je bio upad jednog huligana koji je sa šipkom u rukama po travnjaku naganja suca Marija Zebeca.

SPLIĆANIMA PRIJETI DRASTIČNA KAZNA: Policija podnijela optužni prijedlog protiv Hajduka

NEVIĐENI INCIDENT ZGROZIO SPLIT: Pojavila se nova snimka huliganskog orgijanja na Poljudu, svi pričaju o tome



‘Nevjerojatno je da većina odborava rasizam’

“Idiotizam je ukorijenjen u svakom društvu i treba ga osuditi. Nevjerojatno je da čovjek gotovo dvije minute hoda s palicom po stazi i terenu i nitko ga ne zaustavlja. Idiot je idiot, ali nevjerojatno je da većina odborava hukanje, rasizam i homofobno skandiranje. Najgore od svega je što Hajduk i njegov Nazdorni odbor, koji prvi trebaju osuditi ovakvo ponašanje, to dovode u uzročno-posljedičnu vezu sa stanjem u hrvatskom nogometu”, istaknuo je HRT-ov stručni komentator, nekadašnji nogometaš Hajduka i Dinama Joško Jeličić.

SPLITSKI VAPAJI NACIJI: ‘Frustracije zbog nepravilnosti u HR nogometu ne smiju postati opravdanje za nasilje’

Ekspert za suđenje Mateo Beusan odgovorio je na pitanje je li Zebec trebao prekinuti utakmicu.

“Osnovna zadaća suca je dovesti utakmicu do kraja. Čak i da ga udare ili pogode, ako smatra da može nastaviti, on će nastaviti. Nekad su se odmah prekidale utakmice, sada to više nije tako. Cilj je dovršiti utakmicu i Zebec je to pametno napravio. Sad je na disciplinskom sucu da kazni ovo divljaštvo i on tu nema puno prostora. Najvjerojatnije će biti pražnjenje dijela stadiona ili možda čak dvije, tri utakmice bez navijača. Ali što će biti kasnije, što nakon toga”, zapitao se Beusan.