JEDNA ĆE TRADICIJA OVAJ TJEDAN PASTI: Hrvatska nikad nije ispala u dodatnim kvalifikacijama, ali stopostotna je i Grčka

Hrvatska i grčka nogometna reprezentacija do sada su uvijek bile uspješne u dodatnim kvalifikacijama za svjetska i europska nogometna prvenstva, a samo će jedna stopostotni učinak nastaviti i nakon međusobnog okršaja u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji.

Hrvatska je četiri puta sudjelovala u baražu i uvijek je izašla kao pobjednik. U osam susreta ostvarili smo četiri pobjede i četiri remija uz 10-2 razliku pogodaka. Grčka je dva puta igrala dodatne kvalifikacije i oba puta je slavila. Ukupno je odigrala četiri utakmice, ostvarivši dvije pobjede i dva neodlučena ishoda uz razliku pogodaka 5-2.

Ukrajina, Slovenija, Turska, Island

Hrvatska reprezentacija je prvi put sudjelovala u dodatnim kvalifikacijama u listopadu 1997. protiv Ukrajine, a nagrada je bila plasman na Mundijal u Francuskoj 1998. Odabranici Miroslava Blaževića su u Zagrebu pobijedili 2-0 golovima Slavena Bilića (11) i Gorana Vlaovića (49). U uzvratu u Kijevu sadašnji ukrajinski izbornik Andrij Ševčenko je doveo domaćine do vodstva već u 4. minuti utakmice, no Alen Bokšić je u 27. minuti izjednačio i ohladio 70.000 navijača na kijevskom stadionu. Hrvatska je uspješno odradila dodatne kvalifikacije, izborivši plasman u Francusku gdje je stigla do najvećeg uspjeha, svjetske bronce.

Drugi nastup u baražu imali smo u u dodatnim kvalifikacijama za Euro 2004. protiv Slovenije, a junak obje utakmice bio je Dado Pršo koji je zabio oba hrvatska gola. U prvom susretu u Zagrebu bilo je 1-1. Poveli smo u 5. minuti preko Prše, no u 22. minuti je izjednačio Ermin Šiljak. U uzvratnom susretu u Ljubljani Vatreni, koje je tada vodio Otto Barić, slavili su 1-0 golom Prše u 61. minuti i to dvije minute nakon što je Igor Tudor isključen zbog dva žuta kartona. Na EP-u u Portugalu 2004. nismo prošli skupinu.

Nakon Ukrajine i Slovenije u play-offu smo izbacili i Tursku i to u borbi za plasman na EP 2012. u Ukrajini i Poljskoj. U prvom susretu igranom u Istanbulu, hrvatska reprezentacija pod vodstvom Slavena Bilića je odigrala sjajno i pomela domaćina rezultatom 3-0. Turske ambicije uništili su golovi Ivice Olića (2), Marija Mandžukića (32) i Vedrana Ćorluke (51). U uzvratnom susretu u Zagrebu bilo je 0-0. Na EP-u 2012. nismo prošli skupinu, premda je mala utjeha što smo igrali u skupini s kasnijim prvakom Španjolskom i finalistom Italijom.

Grci izbacili Ukrajinu i Rumunjsku

Posljednji smo put bili bolji od Islanda u kvalifikacijama za SP 2014. Prvi dvoboj je završio 0-0, a u uzvratnom susretu u Zagrebu Hrvatska je pobijedila 2-0 golovima Marija Mandžukića (27) i Darija Srne (47). Na SP-u 2014. u Brazilu nismo prošli skupinu.

Grčka je u dodatnim kvalifikacijama sudjelovala dva puta i oba puta je bila uspješna. Prvi put u play-offu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2010. godine protiv Ukrajine. U prvom susretu igranom u Ateni nije bilo golova, no Grci su u uzvratu u Donjecku slavili 1-0 golom Dimitrisa Salpingidisa u 31. minuti.

Grci su kroz baraž stigli i do SP-a u Brazilu 2014. godine i to protiv Rumunjske. U prvom susretu u Pireju Grčka je pobijedila 3-1, junak susreta bio je dvostruki strijelac Konstantinos Mitroglou (14, 67), a među strijelce se upisao i Dimitris Salpingidis (21). Gol za Rumunjsku postigao je Bogdan Stancu (19). U uzvratu u Bukureštu bilo je 1-1. Mitroglou je doveo goste u vodstvo u 23. minuti, a izjednačio je Vasilis Torosidis u 55. minuti autogolom.