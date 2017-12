JEDAN OD NAJBOLJIH IGRAČA SE OPRAŠTA OD RUJEVICE: ‘Odlazim, ali sam postao Riječanin za sva vremena’

Odlazak u Poljsku je, tvrdi Vešović, u ovom trenutku bolja opcija od transfera u neku od liga petice.

Odmah nakon posljednje utakmice jesenskog dijela prvenstva i pobjede Rijeke protiv Rudeša (3-0) jedan od najboljih igrača hrvatskog prvaka Marko Vešović (26) priznao je da odlazi u redove poljske Legije. Istina, dogovor još trebaju postići i dva kluba, ali crnogorski reprezentativac je uvjeren da će sve biti u redu.

“Meni je apsolutno primamljiva ponuda iz Poljske jer je u pitanju veliki klub, na vrhu su ljestvice, cilj mu je naslov prvaka i Liga prvaka. Da odem u neki klub sredine ljestvice u tzv. ligama petice, naišao bih na drugačiji stil igre. Ovo je prilika da se istaknem, a onda napravim još veći transfer”, najavio je u razgovoru za Novi list Vešović kojeg na klupi Legije čeka hrvatski stručnjak Romeo Jozak.



‘Najuspješnija godina u povijesti kluba’

Vešović je u Rijeci proveo tri i pol godine i bio dio povijesne prošle sezone u kojoj je momčad s Rujevice osvojila dvostruku krunu.

“Bilo je u protekle tri i pol godine turbulentnih trenutaka za mene, posebno na početku. Međutim, od prošle sezone i ljetnih priprema sve je krenulo kako treba. Nakon svega toga odradili smo sezonu za pamćenje, za povijest. Osvojili smo sve, od Atlantic kupa pa do duple krune. Ušli smo u Europsku ligu, svladali veliki Milan, ušli u polufinale Kupa. Ovo je sigurno najuspješnija godina u povijesti kluba bez obzira na trenutno stanje na ljestvici. Stvarno sam sretan i ponosan, s druge strane malo tužan što odlazim, ali to je život nogometaša. Ono što sam učinio u Rijeci, čini me ispunjenim i ponosnim. Hvala svim navijačima, hvala Armadi i svakom Riječaninu koji me poštuje i voli. To osjećam, i ja sam na neki način postao Riječanin za sva vremena. To sam na neki način osjetio preko djeda, oca i sebe, a ako Bog da, i mala će se roditi u Rijeci”, poručio je Vešović.