JE LI SAPUNICA KONAČNO ZAVRŠENA? Direktor Barcelone otkrio sve o transferu Darija Srne

Izvršni direktor nogometnog kluba Barcelona Oscar Grau demantirao je u srijedu nagađanja o dolasku bivšeg hrvatskog kapetana Darija Srne u taj klub, istaknuvši kako vjeruje svom desnom beku Aleixu Vidalu.

“Ne ode li netko iz kluba, neće biti niti dolazaka. Mi računamo na Vidala, zato smo ga i doveli. Čudi mala minutaža koju je imao dosad, no računi se rade na kraju sezone”, izjavio je Grau u srijedu ujutro u Barceloni prilikom druženja s novinarima.

PANIKA U BARCELONI: Katalonski div dobio opasnu konkurenciju! ‘Srnin transfer u redove prvaka ugrožen’

Vidal želi ostati

Rezervni desni bek Aleix Vidal odigrao je ove sezone pet utakmice i dva puta asistirao za pogodak. Španjolski mediji su nagađali kako bi 27-godišnji igrač mogao otići ovaj mjesec zbog male minutaže iako je on izjavio da želi ostati u Barceloni.



Darijo Srna, 34-godišnji desni bek ukrajinskog Šahtara, ima ugovor do ljeta ove godine. Mediji su danima špekulirali kako bi upravo on mogao doći umjesto Vidala i ostati do kraja sezone dok klub ne nađe dugotrajno rješenje.