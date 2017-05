JE LI RIJEKIN GOL TREBAO BITI PRIZNAT? O ovoj će situaciji sigurno biti još puno govora

Nogometaši Rijeke su u možda i ključnoj utakmici u borbi za naslov hrvatskog prvaka svladali Slaven Belupo s 2-0, ali o njihovom drugom golu će se sigurno pričati još neko vrijeme.

Kekova je momčad u Koprivnici povela u 14. minuti pogotkom Andrijaševića, a prednost je povećala u 42. minuti nakon prilično sporne situacije. Melnjak je glavom pokušao vratiti loptu svome vrataru, ali loše je to napravio i gurnuo ju je samo do Vešovića. On je opalio po golu, vratar Marković je nakratko odbio loptu, ali ona je nastavila put prema golu. Na crti ju je, međutim, dočekao Gavranović i zakucao je u mrežu te cijelu situaciju učinio spornom.

Odlučivali centimetri

Gavranović je, naime, bio u zaleđu i nije smio dirati loptu koja je ionako išla u gol, no ipak je to napravio. Suci se nisu oglasili, procijenili su da je lopta prešla crtu prije nego što ju je Gavranović dotaknuo i pogodak je u konačnici pripisan Vešoviću.



Je li gol trebao biti priznat ili ne, teško je ocijeniti i na temelju snimke, jasno je da je u pitanju samo koji centimetar. No, činjenica je da je Rijeka i prije toga imala vodstvo, tako da ne možemo govoriti da je sporni pogodak Vešovića odlučio pobjednika.

