JE LI PRIČA GOTOVA? Šuker ima 16 potpisa, Šimić i ekipa za Net.hr poručili što misle o medijskim napisima

Davor Šuker ima 16 potpisa i njegov protukandidat Dario Šimić više se ne može niti kandidirati za mjesto predsjednika HNS-a, čak ni da dobije, uz Split i Zadar, podršku u Dubrovniku i Istri. Šimić, Stanić i ekipa za Net.hr poručili su kako u ove medijske napise ne vjeruju, sve dok to i osobno ne vide.

Je li gotova utrka za mjesto predsjednika HNS-a? Pita se hrvatska javnost nakon što su u Ličko-senjskoj županiji u ponedjeljak navečer dali glas Davoru Šukeru, kao i nogometni savezi Vukovarsko-srijemske županije i Koprivničko-križevačke županije, javlja 24 sata.

U tom slučaju Davor Šuker ima 16 potpisa i Dario Šimić više se ne može niti kandidirati, čak ni da dobije, uz Split i Zadar, podršku u Dubrovniku i Istri. U današnjem dramatičnom raspletu događaja najneizvjesnije je bilo u Istarskoj županiji koja se lomila kome dati povjerenje.

Na sjednici županijskog nogometnog saveza u Istri nastao je cirkus. Pristalice Darija Šimića, okupljeni oko predsjednika Rudara iz Labina Remze Zalihića, umalo, za pola glasa, ostali su kratki da dobiju potrebnu većinu u skupštini.

Također, 24 sata navodi kako sad preostaje još jedan sastanak u četvrtak na kojem će se pokušati dogovoriti daju li podršku Šukeru ili Šimiću, a tu ipak nešto bolje stoje Igor Žiković sa sedam od 13 glasova IO Nogometnog saveza istarske županije.

No do četvrtka se može puno toga promijeniti jer za nogometne prilike u Istri iznimno je zainteresiran lokalni IDS. Šimić, Stanić i ekipa za Net.hr poručili su kako u ove medijske napise ne vjeruju, sve dok se u to i osobno ne uvjere.

Izborna skupština IO HNS-a, na kojoj će se birati novi predsjednik Saveza, zakazana je za 22. prosinca ove godine u zagrebačkom hotelu Sheraton.