JE LI NAPOKON PRONAŠAO SPAS? Klub koji obožava Hrvate sprema se dovesti još jednog Vatrenog

Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Strinić (30) sve je bliže odlasku iz Napolija u kojem nije dočekao pravu priliku.

Strinić je u siječnju 2015. došao na San Paolo iz ukrajinskog Dnjipra, ali u talijanskom klubu se cijelo vrijeme borio s minutažom. Prošle je sezone skupio tek 15 nastupa, upisavši pritom dvije asistencije.

Zanimanje Watforda i Galatasaraya?

Ranije ovoga ljeta spominjalo se da su za Strinića zainteresirani engleski Watford i turski Galatasaray čiji je trener naš Igor Tudor. Ništa se, međutim, nije dogodilo i Strinić je i dalje član Napolija.

Ipak, neće to možda još dugo biti jer ugledna Gazzetta dello Sport u utorak objavila kako je za Strinića ozbiljno zainteresirana Fiorentina. Toskanski klub traži pojačanje na lijevom boku i bacio je oko na našeg nogometaša, a procjena je da bi se cijena za bivšeg hajdukovca mogla kretati oko četiri milijuna eura. Dođe li u Fiorentinu, Strinić će se pridružiti Nikoli Kaliniću, Milanu Badelju i Anti Rebiću, no pitanje je tko će od njih ostati u klubu do kraja prijelaznog roka.