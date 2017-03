JAVIO SE INTEROV JUNAK: Perišić prokomentirao svoj gol i najbolju ovosezonsku utakmicu kluba

Vrlo uvjerljivu pobjedu upisala je Interova nogometna momčad koja je na gostovanju kod Cagliarija slavila 5-1 u dvoboju 27. kola talijanskog prvenstva. Susret je dvama golovima obilježio krilni napadač milanske momčadi i hrvatske reprezentacije Ivan Perišić.

Perišić je zabio za 1-0 i 3-1, a nakon utakmice izjavio:

“Za prvi gol zaslužan je Banega koji me sjajno vidio, dao mi perfektnu loptu, ja sam ju dobro primio pa nije bilo teško zabiti. Najvažnije je da smo pobijedili. Nije se bilo lako uzdići na poraza od Rome. Željeli smo pobjedu, zabili pet golova i dobili ono što smo tražili.”

Interova momčad nalazi se trenutačno na petom mjestu ljestvice, šest bodova udaljena od trećeplasiranog Napolija. U pitanju je pozicija u poretku koja vodi u Ligu prvaka.

Perišić na tu temu, prenosi Goal, kaže:

“Sve je moguće, pogotovo u nogometu. Još je 11 utakmica, 33 boda, a mi moramo vjerovati do kraja. Nešto nam je nedostajalo u prvih deset utakmica, a to smo dobili s Piolijem. Na nama je da naporno radimo do kraja pa ćemo vidjeti što će biti.”

Nakon što je spomenuo aktualnog trenera, o bivšem nije htio trošiti riječi:

“O De Boeru ne želim govoriti, gledamo naprijed. Idemo dobiti sve do kraja.”

“Volim igrati više naprijed, ali uvijek ću slušati trenera što želi. Uvijek sam na raspolaganju, a mislim da je danas bila naša najbolja utakmica”, zaključio je Perišić.