JAVIO SE HEROJ VRSALJKO: Hrvatski nogometaš osvrnuo se na potez karijere u kojem je spasio život suigraču

Pravovremena reakcija u nesumnjivo najvažnijem trenutku njegove nogometne karijere prometnula je Šimu Vrsaljka u heroja ne samo kluba Atletica i grada Madrida već puno šire. Pribranost u trenutku kada je Fernando Torres bez svijesti ležao na travi i pred gušenjem vlastitim jezikom, učinili su Vrsaljka i njegove suigrače herojima.

Vrsaljko i Gabi bili su prvi koji su priskočili i spasili suigrača gotovo sigurne smrti. Potez koji će se dugo pričati hrvatski nogometni reprezentativac ipak ne uveličava.

Esta imagen encoge el alma. El croata #Vrsaljko actuando de manera inmediata para salvar la vida a #Torres. Qué susto pasamos todos, joder. pic.twitter.com/iLhTMhgZTJ — Domingo Ortiz (@Domingortiz) March 2, 2017

“Najvažnije od svega i najvažniji je Fernando Torres! Osjeća se sada dobro, a sve ostalo je najmanje bitno”, prenose Sportske novosti njegove riječi.



“Izgledalo je jako ružno, a sad kada o tome mislim nakon što je sve dobro prošlo, još mi je teže podsjećanje… Bio sam vrlo blizu i sve dobro vidio. Domaći igrač i Fernando su skočili i kad je došlo do udarca, još u skoku sam vidio da je Torres ostao bez svijesti! Reagirao sam kao i Gabi i Jimenez, spontano, onako kako bi svaki čovjek učinio na mojem odnosno njihovu mjestu, kad vidi drugog u velikoj nevolji. Mogu reći da su to bili stvarno dramatični trenuci jer je bilo jako teško Fernandu otvoriti usta i omogućiti da dođe do zraka. Stisnuo sam mu vilicu sa strane da barem malo olakšam grč, jer on je nesvjesno snažno stiskao zube. Kapetan Gabi je taj koji je učinio jednu odlučnu stvar, jer ga je onda okrenuo na bok…”, nastavlja Vrsaljko priznajući da ne uživa u činjenici da ga se veliča zbog onoga što se dogodilo, a što smatra sasvim normalnom reakcijom.

“Ne osjećam se nikakvim herojem i, iskreno rečeno, malo mi je previše sav taj odjek prema meni. Zato vas molim da od toga ne pravite nikakvu scenu. Najvažnija je bila brza reakcija oba klupska liječnika i medicinskog osoblja. Bio sam na izmaku snaga kad su doktori došli i unatoč njegovu grčevitom čupanju uspjeli gurnuti silikonsku cjevčicu za kisik u njegova usta. Oni su bili ključni u intervenciji, a mi smo učinili minimum koji je trebalo. No, u konačnici, svi smo složni, jedino je bitno to što je naš Fernando Torres dobro i uvjeren sam kako će nam se vrlo brzo priključiti na terenu…