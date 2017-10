JAVILI SE JUNACI MALIH VATRENIH: Oni su napravili ‘nemoguće’, a sada i prokomentirali golove iz 93. i 96. minute

Hrvatska U-21 reprezentacija upisala je u Varaždinu drugu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo nakon što je pogocima postignutima ‘debelo’ u sudačkoj nadoknadi nadoknadila 0-1 protiv Bjelorusije i slavila 2-1.

Pogotke vrijedne tri boda postigli su Lorenco Šimić u 93. i Filip Benković u 96. minuti ogleda, a time i potvrdili 3-0 protiv Moldavije iz prve utakmice odigrane u skupini 1.

“Bilo je doista teško, ali mislim da smo pokazali karakter i do zadnje sekunde vjerovali smo u preokret. Što se tiče mojeg pogotka koji je došao nakon ubačaja Karačića, čekao sam reakciju vratara i primijetio da ona nije bila najbolja. I srećom, postigao pogodak koji nas je potpuno vratio u igru i na kraju doveo do zaslužene pobjede”, prenose Sportske novosti riječi strijelca izjednačujućeg gola.

KAKAV PREOKRET MALIH VATRENIH! Hrvatska U-21 reprezentacija golovima u sudačkoj nadoknadi bacila navijače u trans



“Sretan sam zbog ove vrijedne pobjede, mi nismo posustajali do posljednje sekunde i to nam se i te kako isplatilo. Ubačaj Balića bio je idealan, vjerojatno tako vježba u Udineseu, a sreća poslije pogotka – beskonačna. Još bih rekao da su to na neki način moje minute jer sam na sličan način već pri isteku utakmice postizao pogotke protiv Lokomotive i Slaven Belupa”, za isti je izvor dodao Benković.

“Bitno je da smo dobli ovu tešku utakmicu i da smo osvojili tri velika boda s kojima sada možemo daleko lakše nastaviti u kvalifikacijama za EP. Bjelorusi su nekako čudna momčad koja je čekala na protunapade, a u obrani su bili zgusnuti i jedino nam je preostalo da preko bokova dođemo do pozitivnog rezultata. Srećom, to nam je uspjelo pri samom kraju, a da naša momčad ne ovisi samo o napadačima već o kolektivnoj igri, potvrdili su pogoci naših stopera Šimića i Benkovića”, prokomentirao je i izbornik Nenad Gračan.