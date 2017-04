JAMES POLUDIO NA ZIDANEA: Kolumbijac podivljao zbog odluke svog trenera

James Rodriguez, strijelac gola za 1-0 Reala protiv Leganesa (4-2 za Kraljeve), naljutio se na svog trenera Zinedine Zidanea zato što ga je ovaj u 72. minuti izvadio van iz igre.

Zidane i James nisu imali baš neki bajan odnos. Kad to kažemo mislimo da je Zidane još prije kritizirao kolumbijsku zvijezdu kako ne daje na treninzima sve od sebe, a španjolski mediji su pisali kako mu je Francuz dao odriješene ruke da na kraju ove sezone nađe novi klub. No, čini se kako je to, barem kako se sad čini, stvar prošlosti.

Zaigrao protiv Leganesa s kombiniranom momčadi

Kako bilo, Zidane je jučer u Leganesu protiv istoimenog domaćina zaigrao sa kombiniranom momčadi bez Ronalda, Modrića, Benzeme i Balea koje je odmarao, a zato je šansu u vezi dao Kovačiću i Jamesu u napadu.

James je ukazano povjerenje svog trenera vratio pogotkom za 1-0, dok je Kova bio asistent trostrukom strijelcu u ovom dvoboju Morati za 3-0. No, Zidane je u 72. minuti odlučio zamijeniti Jamesa.

U trenutku kad je Kolumbijac sjedao na klupu za rezervne igrače, pokazao je nezadovoljstvo odlukom svog trenera pa je lupio desnom rukom od reklamni pano koji se nalazi u kučici s rezervnim igračima.

‘Nisam još razgovarao s njim glede njegove frustracije’

Ta situacija našla se pod povećalom španjolskih novinara, pa je Zidane morao komentirati nezadovoljstvo svog igrača.

“Nisam još razgovarao s njim glede njegove frustracije. Ali normalno je da nogometaš želi igrati svih 90. minuta. Nemam ništa protiv njega”, kazao je Zidane i dodao:

“Istina da James nije tako često na terenu kako bi on to htio, ali on radi jako naporno i dobro igra ofenzivno. To se isto događa i s Benzemom. Sretan sam s njim i normalno je da je tako reagirao u trenutku zamjene. Radim stvari koje smatram da su dobre za momčad. Kažem, razumijem njegovu frustraciju, ali on će i dalje biti naš važan igrač. Nama treba svaki igrač. Pričamo o zamjenama i igračima koji su započeli ovaj dvoboj. Jasno je kako sam sretan, ali zato što imam sjajnu momčad”, dao je do znanja Zidane, prenosi Marca.