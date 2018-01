IZNENADNA SMRT NOGOMETNE LEGENDE: Engleska tuguje zbog svoje ikone

Regis je bio vrhunski napadač, ali i uzor generacijama tamnoputih nogometaša koji su igrali u engleskom nogometu.

Jedan od prvih tamnoputih nogometaša koji je zaigrao u dresu engleske reprezentacije Cyrille Regis (59) preminuo je od srčanog udara u svom domu.

Regis je bio vrhunski napadač, ali i uzor generacijama tamnoputih nogometaša koji su igrali u engleskom nogometu.





Igrao je za WBA, Coventry City, Aston Villu, Wolverhampton Wanderers, Wycombe Wanderers i Chester City sakupivši 614 nastupa te postigavši 158 golova. Bio je tek treći tamnoputi igrač koji je odjesnuo dres ‘Gordog Albiona’ nakon Viva Andersona i Lauriea Cunninghama.

Bio izložen brojnim rasističkim uvredama i napadima

Dok se probijao kroz karijeru bio je izložen brojnim rasističkim uvredama i napadima, a zanimljivo napade je trpio i od navijača klubova u kojima je igrao. Jednom prilikom dobio je kuvertu s metkom, a drugi put su mu prijetili ubojstvom ukoliko istrči na Wembley.

“Preminuo je jedan od mojih igračkih uzora. Bio je vrhunski napadač, a godinama se borio za prava tamnoputih igralča,” kazao je legendarni napadač Manchester Uniteda Andy Cole.

Regis je sakupio pet nastupa u dresu engleske vrste, a premda je bio jedan od boljih napadača toga doba nikada nije odigrao svih 90 minuta za englesku vrstu.

Kraće vrijeme bio trener

“Njegovih pet tadašnjih nastupa je kao da je danas sakupio 50 ili 60 utakmica za reprezentaciju,” dodao je menadžer Ron Atkinson koji ga je trenirao u West Bromwich Albionu.

Nakon prekida karijere kraće vrijeme je bio trener, a potom je postao nogometni agent.

Prije deset godina dobio je orden Britanskog carstva kojeg britanska kraljica Elizabetha tradicionalno dodjeljuje zaslužnim Britancima. Regis je dobio orden MBE (Member of the Order) za zasluge u sportu. MBE pripada u petu kategoriju ordena kojeg je pod punim nazivom “The Most Excellent Order of the British Empire” godine 1917. ustanovio britanski kralj George V.