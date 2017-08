IZJAVA MLADOG DINAMOVCA UOČI DERBIJA PODIGLA JE PUNO PRAŠINE: ‘Neki su to krivo protumačili’

Nikola Moro ove sezone igra sjajno u dresu Dinama.

Uvijek u razgovoru s nama, Nikola je zračio nekom mirnoćom, pristojnošću… Kod njega nema neke panike. Čvrsto stoji na zemlji, ne želi da ga, primjerice dobre igre, ponesu. Uvijek ističe kako se nada da će u sljedećoj utakmici igrati, iako mi iz prve ruke znamo da hoće.

“Ja sam tu, spreman, a na treneru je da vidi hoće li me staviti u igru ili ne”, kazat će Nikola Moro, 19-godišnji vezni nogometaš Dinama, rođeni Splićanin iz Solina koji ima jednu malu tajnu. Dobro, nije sad to ne znamo kakva tajna, ali on previše o tome ne govori jer, kako će i sam kazati, nema za tim – potrebe!

‘Ja sam igrač Dinama, ovaj grb mi je najvažniji i za njega ću sve dati’

“Ja sam igrač Dinama, ovaj grb mi je najvažniji i za njega ću sve dati”, riječi su koje Moro zna kazati kad ga se pita o navijanju za Hajduk, a u istom kontekstu jednom je prilikom i nama kazao. Da, dobro ste pročitali. Nikola navija za Hajduk. Što ne treba čuditi, ako se uzme u obzir da je iz Solina. Pa za koga bi trebao navijati, za Sesvete ili Novigrad?!



No, on i njegov otac, kad je došla ponuda iz Zagreba, prihvatili su je. I sami su znali, što nam je i Moro sam otkrio u jednom od prijašnjih intervjua za Telegram, da je Dinamo ipak bolji klub za nogometno napredovati nego Hajduk. Čista realnost. Nema tu neke zloće…

Međutim, Nikola Moro zadnjih je dana pod velikim pritiskom. Iako to svi znamo, iako je dosad to rekao u svim intervjuima i nimalo to ne krije, ali baš niti ne voli kad se to potencira. Moro je nekidan u razgovoru za Novu TV ponovo priznao da navija za Hajduk.

‘Naravno da volim Hajduk, ali…’

“Neki su tu moju izjavu krivo protumačili, bilo je različitih reakcija. Rođen sam i do 11. sam godine živio u Solinu, naravno da volim Hajduk, ali Dinamo mi je dao kruh, sad sam igrač Dinama i više od svega želim pobjedu”, rekao je jučer Moro za Sportske novosti, koji je osjetio potrebu ublažiti situaciju.

“Jasno da će za mene ova utakmica biti posebna, ali treba utišati te emocije i dati maksimum na travnjaku. Mislim da smo bolja momčad i bolji skup pojedinaca od Hajduka i da ćemo zaustaviti njihovu seriju”, rekao je Moro.