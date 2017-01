IZGLEDNI KANDIDAT ZA NAJLJEPŠI GOL GODINE: Škarice Interovog nogometaša natjerat će vas na pljesak

Iako je 2017. tek započela već je nekoliko nogometaša istaknulo kandidaturu za autora najljepšeg pogotka, a u večernjim satima utorka priključio im se i Jeison Murillo.

Kolumbijski branič Interove momčadi postigao je prekrasan gol, uvodni na utakmici osmine finala Talijanskog kupa između tog milanskog sastava i Bologne, kada je u 33. minuti ogleda ubacivanje iz kuta pretvorio u spektakularan pogodak udarcem preko glave.

2017 throws up another incredible goal 👀 Take a bow Jeison Murillo 👏🏼 pic.twitter.com/FegMy18qT6 — BigSport (@BigSportGB) January 17, 2017

Ubrzo nakon ove majstorije Inter je stigao i do povećanje prednosti nakon što je u 39. precizan bio Rodrigo Palacio, no već do poluvremena Bologna je preko švicarskog veznjaka Blerima Džemailija stigla do smanjenja rezultata kojeg je i poravnala u 73. nakon udarca Godfreda Donsaha. Proboj Interu u četvrtfinalnu fazu natjecanja i ogled protiv boljeg iz dvoboja Lazio-Genoa osigurao je u produžetku utakmice Antonio Candreva. Precizan je bio u 98. minuti.



Ivan Perišić nije konkurirao za ovaj susret u Interovom dresu, dok je Marcelo Brozović u igru ušao u 94. minuti