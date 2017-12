IZBORNIK VATRENIH NAKON USPJEHA REALA: Dalić kaže da je Modrić zasjenio Ronalda, po pitanju SP-a s nogama je čvrsto na zemlji

Izbornik Zlatko Dalić odgovorio na upit je li Modrić najbolji hrvatski nogometaš svih vremena

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i njegov pomoćnik Ivica Olić uživo su pratili Svjetsko klupsko prvenstvo koje je osvojio Real Madrid i na kojem je najboljim igračem turnira proglašen Luka Modrić.

Dojmove iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Dalić je sažeo za Sportske novosti ne propustivši još jednom istaknuti važnost koju Modrić ima za madridski klub, ali i reprezentaciju koja se nada dobrom rezultatu na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine.

Modriću nedostaje rezultat s Vatrenima

“Hrvati moraju biti ponosni na Luku Modrića! Fenomenalno je prezentirao našu državu. Svaka mu čast. U obje utakmice Reala Luka je uvjerljivo bio najbolji igrač na terenu. Zasjenio je sve, pa i Ronalda. Nama koji smo bili ondje srce je bilo puno, bili smo jako ponosni. Da ste samo mogli čuti kakve je ovacije dobio kad je primao nagradu na najboljeg igrača prvenstva… Vrhunski, sjajno”, kazao je Dalić koji je iskoristio trenutak i za susresti se ondje s Modrićem i Mateom Kovačićem.



Nije se izbornik Vatrenih dao uvući u priču je li Modrić i najbolji nogometaš kojeg je Hrvatska dala, ali je istaknuo da je u ‘današnje vrijeme sigurno najveće ime hrvatskog nogometa’ kojeg je obilježio igrama u posljednjem desetljeću. Pristao je, pak, reći je li stiglo vrijeme i da svoju karijeru okruni na Mundijalu u Rusiji.

“Da, da bi ova njegova nevjerojatno uspješna nogometna priča bila skroz zaokružena, nešto bi trebao napraviti s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu. Nažalost, Luka još nema velik rezultat s reprezentacijom, nema rezultat kakav je napravio sa svojim Realom. Time bi sve kompletirao. Znam da je to njemu velika ambicija, on to jako želi. Znam da mu je to najveća želja, da s Hrvatskom napravi nešto veliko u Rusiji, da ugradi taj posebni dijamant u svoju nogometnu krunu.”

Utakmica sa slabijima su beskorisne

Pojasnio je Dalić još jednom zašto je odabrao pripremne oglede sa jakim reprezentacijama, a Vatreni će u ožujku odmjeriti snage s izabranim vrstama Meksika i Perua. Utakmice će biti odigrane u Sjedinjenim Američkim Državama.

“Držim da Hrvatska nema koristi od igranja tzv. malih utakmica sa slabim suparnicima. Damo četiri-pet golova, a ja ne vidim ništa. Želim vidjeti igrače u teškim utakmicama, kakve će biti na SP-u. U okršajima s jakima želim vidjeti njihovu reakciju, ali i – svoju reakciju! Da vidim kako ja reagiram u takvim trenucima, što ja mogu tu napraviti. Dakle, želim utakmice s jakim, moćnim reprezentacijama jer smatram da je to jedini pravi put. Beskorisno je igrati protiv slabijih reprezentacija. Tako isto mogu složiti dvije momčadi od reprezentativaca pa zaigrati na dva gola. Meni se nije cilj hvaliti utakmicama bez poraza. Hoću vidjeti gdje smo i što smo, da imam vremena korigirati stvari.”

“Mi zaista moramo vidjeti gdje smo uoči Rusije. Mi se stalno pitamo gdje je to Hrvatska? Nama je domet u ovom trenutku bio – baraž! To je realnost. Mi možemo govoriti da smo jaki, moćni, ovakvi, onakvi, ali Island je bio prvi, a mi smo se plasirali preko dodatnih kvalifikacija. Zato je dobro što ćemo igrati s jakim južnoameričkim reprezentacijama, Peruom i Meksikom”, zaključio je Dalić.