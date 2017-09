IZBORNIK KOSOVA ZATEČEN ODLUKOM FIFE: ‘Svi smo ostali iznenađeni, bio sam siguran da se utakmica neće odigrati’

Izbornik Kosova Albert Bunjaki prokomentirao je teški dvodnevni sraz s Hrvatskom.

Kad je dolazio u Zagreb, Bunjaki je mislio kako će sve biti rutinirano. Odradit će se sraz s Hrvatskom, pa onda u utorak na Loro Boriçi stadionu u albanskom Skadru dočekati Finsku, momčad s kojom se mogu nadigravati.

No, jaka kiša koja je uzrokovala probleme s drenažom i natopljenosti podloge, poremetila je i njemu planove. I Kosovo, poput Hrvatske, ima jedan dan manje odmora u odnosu na svog protivnika.

‘Igračima će biti teško spremiti se i rekuperirati za drugu utakmicu’

“Iskreno, iznenađen sam što se igrala utakmica, jako će igračima biti teško spremiti se i rekuperirati za drugu utakmicu. Očekivao sam drugačiju odluku od Fife i Uefe, do jučer navečer sam bio siguran da se utakmica neće igrati. Svi smo ostali iznenađeni ovakvom odlukom”, kazao je Bunjaki i nastavio:



“U organizacijskom smislu nam je ovo bilo naporno, tek u 9 sati ujutro smo saznali da će se igrati utakmica. Bilo je jako teško i nama i Hrvatskoj pripremiti se za utakmicu. Evo, mi odmah sada putujemo za Ljubljanu, pa onda letimo za Tiranu. A već za dva dana čeka nas nova utakmica. No, svima smo dokazali da napredujemo, mlada smo reprezentacija, ali skupljamo iskustvoPrekidi su sastavi dio ove igre. Evo, mi smo na taj način primili pogodak u 76. minuti. Bolno je 14 minuta prije kraja primiti gol na takav način, ali sam uvjeren da smo igrali na visokoj razini. Čak i većoj nego što smo očekivali. Možda je na to utjecala i prva utakmica koju smo izgubili 6-0, pa sada nismo Hrvatskoj davali previše prostora”, izjavio je Albert Bunjaki na presici nakon susreta, koji je bio pričao i o samim događanjima na terenu. Onim nogometnim…

‘Znali smo da će biti teška utakmica’

“Znali smo da će biti teška utakmica, očekivali smo ovakav scenarij, da će Hrvatska dominirati. Veći dio susreta morali smo igrati bez lopte, igrali smo protiv odlične reprezentacije i na to smo bili spremni. Bili smo svjesni da nećemo imati puno prigoda, svoje u takvim situacijama onda morate iskoristiti. Opet, po meni je ovo naša najbolja igra u ovim kvalifikacijama” rekao je izbornik Kosova Albert Bunjaki i istaknuo:

“Hrvatska me iznenadila strpljenjem, mi smo htjeli držati ‘nulu’ što dulje, a vjerovali smo da će naš domaćin u polako postajati nestrpljiva. Ali, vidi se kako vaši igrači imaju to iskustvo, oni su u 75. minuti igrali kao na samom početku. To su igrači svjetskog ranga, oni ne pucaju pod pritiskom u tim situacijama.”

“Moj put u Kosovu počeo je davno, a sada smo u roku osam mjeseci napravili velike stvari, no boli me srce što još nismo upisali nijednu kvalifikacijsku pobjedu. I svi vjerujemo da će to biti već protiv Finske. Meni će Kosovo i dalje biti prioritet, moguće da ću se brzo povući. Ali, prije toga želim Kosovu donijeti jednu pobjedu. Mi nemamo ni stadion, ne igramo na svom terenu, nije nam lako. No, rastemo” završio je Bunjaki, čije riječi prenosi Goal.com.