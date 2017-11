IZBORNIK DALIĆ O VATRENIMA I HNS-U: ‘Znam već prvih 11 za Grčku! Probleme ću riješiti kako ja mislim i hoću, od svog stava ne odustajem’

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom dvije su utakmice protiv Grčke kroz koje će biti odlučeno koja će od ovih dviju momčadi popuniti broj predstavnika na Svjetskom prvenstvu u Rusiju sljedeće godine. Izbornik Zlatko Dalić, razumljivo, očekuje da to bude njegova momčad i poručuje: ‘Imam u glavi prvih 11, može biti sitnih promjena, ali znam…’

“Spremni smo i ja i moji igrači i jedva čekamo okupljanje i utakmicu. Bit će jako težak tjedan, ali sigurno je da smo spremni”, kazao je Dalić za HRT opisavši i kakav je put prolazio posljednjih mjeseci.

Zaželio se mira, dobio je buku i nemir.

‘Htio sam poslati poruku’

“Uzeo sam predah od trenerskog posla nekih sedam mjeseci, nisam htio raditi nikakav posao, da malo odmorim, da se oporavim od svih događanja zadnjih sedam godina, i onda se sve okrenulo… Od svoga mira koji sam imao, došlo je do puno nemira, buke, poziva, razgovora i svega što ide uz ovaj posao, ali ja sam to sve prihvatio spremno i znam da su sada važni trenuci preda mnom i pred reprezentacijom Hrvatske i mislim da svi skupa moramo biti za to spremni. Znam da neće biti lako i znam da je pred nama jedan težak ispit i ogroman ulog, a to je Svjetsko prvenstvo.”



“Sigurno je da svaki trener sanja o tom pozivu, da bude izbornik svoje reprezentacije. Hvala Bogu, meni se to ostvarilo, nadam se da će to potrajati. Hrvatska reprezentacija zaslužuje biti u Rusiji s obzirom na kvalitetu koju ima, s obzirom na igrače. Spletom okolnosti doveli smo se u ovakvu situaciju, ali ja vjerujem u ove igrače, u hrvatsku reprezentaciju i vjerujem u hrvatski narod da će biti naš 12. igrač na stadionu, da će biti pun stadion i da će biti ona podrška koja nam treba”, dodao je i još jednom objasnio zašto mu ne treba ugovor koji bi ga vezao za Hrvatski nogometni savez:

“Htio sam poslati poruku koliko vjerujem tim igračima i koliko vjerujem u svoj rad, da vjerujem u kvalitetu ovih igrača. Nekakva zaštita, ugovor, meni to ne treba. Proveo sam sedam mjeseci u Hrvatskoj i pomalo sam razočaran situacijom, i u politici i u sportu. Stalno se nešto svađamo, stalno tražimo nekakve zaštite i ugovore, otpremnine… Ja hoću poslati poruku da je rezultat ono što ljude treba držati na pozicijama. Ako ja ostvarim rezultat, lako ćemo se dogovoriti, a ako ne ostvarim, onda je normalno da trebam otići. Ja samo tražim samostalnost i tražim da ja odlučujem ako ja odgovaram, i da vodim reprezentaciju u Rusiju ako prođemo, mislim da je to sasvim normalno. Ugovor mi ne znači ništa, što mi on znači ako ne prođemo Grčku.”

‘Kako ja mislim i hoću’

Upitan je li u sporu s vrhovnom kućom hrvatskog nogometa po pitanju teme njegovih pomoćnika, Dalić je poručio:

“Ja sam svoj stav o pomoćnicima iznio, rekao ih na konferenciji za medije i ja svoj stav ne mijenjam, ali neću na tome inzistirati sada. Meni sada ne trebaju problemi i nove nesuglasice, imamo ih i previše oko sebe i zato hoću mir i jedino o čemu sada razmišljam je grčka reprezentacija i utakmica s njima, a kasnije ću ja svoje probleme riješiti kako ja mislim i kako ja hoću. Ja od svoga stava neću odustati, ali sada mi ne trebaju nikakvi problemi, neću inzistirati na ničemu, hoću mir jer nam je on najpotrebniji.”

Bez galame

Priznao je Dalić za kraj i da s igračima njeguje prijateljski odnos, a da svoj autoritet ne bazira na galami već na znanju:

“Nekako je to moj stil, ja sam to iskusio ovih šest godina u Emiratima i Saudijskoj Arabiji, na takav način djelovati s igračima, to je moj stil. Slažem se da trener mora biti autoritet, ali autoritet treba biti znanje, jer nema svrhe ako sam ja agresivan, ako galamim, vičem i ako sam strog. To su prošla vremena, toga više nema. Treba biti prijatelj s igračima, ali znati tko je autoritet i tko je šef u svlačionici. Moj autoritet je moje znanje i ako igrači prepoznaju mene, da ja znam da im mogu pomoći, oni će mene slijediti… Ako oni vide da ja nisam taj, badava mi galama, vika, psovanje i bilo što drugo. To ne prolazi, pogotovo u današnjem nogometu gdje dolaze igrači iz najvećih svjetskih klubova sa riješenom svojom situacijom i sada dođe neki trener koji viče i psuje na njih… trajat ćeš tri dana… Moraš biti prijatelj i izvući iz njih maksimum i da oni tebi vjeruju. To je ono što stalno govorim, da je autoritet znanje, a ne strogoća.”