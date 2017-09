IZBORNIK ČAČIĆ OPREZAN PRED KOSOVO: ‘Oni su nam napravili više prilika nego svi drugi suparnici zajedno’

Izbornik najboljih hrvatskih nogometaša Ante Čačić poručio je kako se maksimirskom dvoboju s Kosovom pristupa maksimalno ozbiljno jer bilo kakav drugačiji pristup vodi u probleme. Prošlogodišnjih 6-0 u Skadru neće opustiti Vatrene u prvom od preostala četiri dvoboja na putu prema Svjetskom prvenstvu u Rusiji, istaknuo je Ante Čačić na konferenciji za medije dan prije utakmice u Zagrebu.

LUKA MODRIĆ PRED MIKROFONOM: Kapetan Hrvatske odgovorio na pitanje o mogućem odlasku iz reprezentacije

“Rezultat je bio visok, ali Kosovo nam je tada napravilo više prilika nego svi drugi suparnici u skupini zajedno. Čeka nas zahtjevna utakmica, Kosovo je ušlo u ritam natjecanja, bolje se poznaju, i takve nove momčadi teže igraju kod kuće, a lakše u gostima. Bit će borbeni, angažirani, vrlo brzi prema naprijed, i moramo biti potpuno usredotočeni kako nam se ne bi dogodilo nešto što će nas kompromitirati. Ovu utakmicu doživljavam kao eliminacijsku, popravka više nema. Učinit ćemo sve da budemo na potrebnoj razini, uz puno poštovanje prema Kosovu”, kazao je Čačić a prenosi službena internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.

Tri dana poslije maksimirskog ogleda Hrvatska putuje na “vatreno” gostovanje kod Turske u Eskisehiru.

“Bilo bi pogubno u subotu nešto pokušati skrivati od Turaka. Zaigrat ćemo punom snagom, a hoće li biti prostora da pokušamo sačuvati neke igrače, to ćemo vidjeti kroz 90 minuta. Kvaliteta je na našoj strani, no ne budemo li glavom u utakmici od početka do kraja, znamo što nas čeka. Imamo takvo iskustvo s Islanda”, podsjetio je izbornik.

Pogledaj fotogaleriju

“Priprema je za ovu utakmicu lakša jer je početak sezone, svi su svježi, dok u lipnju nismo bili pravi. Situacija je sada drugačija, imamo četiri imperativa u preostalim susretima, i svjesni smo svega onoga što Kosovo dobro radi na terenu. Ne smijemo povjerovati da je ta utakmica lagana kao što neki tvrde. Na kraju možda neke utakmice budu lagano dobivene, ali do toga treba doći uz mnogo truda”, zaključio je Čačić.