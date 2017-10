IZBORNIK ČAČIĆ JE U VELIKIM PROBLEMIMA: Pred odlučujuće utakmice za odlazak na SP nameće se pitanje – tko će uopće moći igrati!?

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom dvije su preostale utakmice kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na Svjetsko prvenstvo kojem je sljedeće godine domaćin Rusija. Igrači koje vodi izbornik Ante Čačić u petak će na Rujevici dočekati Finsku, a tri dana potom odigrati posljednju utakmicu kvalifikacijske grupe I, onu u Kijevu protiv Ukrajine.

Pogled na ljestvicu skupine kazuje da Hrvatska te oglede dočekuje kao vodeća momčad sa 16 skupljenih bodova kroz osam utakmica. Jednako ih toliko na drugom mjestu ima Island, odnosno dva više u odnosu na trećeplasiranu Tursku i četvrtoplasiranu Ukrajinu. Sedam bodova sakupila je Finska koja se odavno nema čemu nadati, baš kao i Kosovo na posljednjem mjestu skupine sa jednim osvojenim bodom.

‘Ovisimo o sebi samima’

“Mi ne ovisimo ni o kome, ovisimo isključivo o nama. Znači one igre koja je Hrvatska prezentirala u ovoj skupini su bile najbolje i na prvom smo mjestu. Imali smo dva rezultatska peha, a utakmica protiv Turske je došla nakon onih problema s vremenom protiv Kosova. I nakon toga Hrvatska je držala igru u Turskoj, ali nesretno primila gol. Hrvatska ima kvalitetne igrače i momčad te poziciju koja joj daje za pravo da se ne treba plašiti nikoga. Zbog čega ste tako pesimistični? Hrvatska protiv nikoga u skupini nije bila podređena. Mi smo u Turskoj po svim rezonima trebali dobiti svoju utakmicu. Ni na Islandu nismo zaslužili izgubiti, iako nismo bili dobri. Optimizam je taj koji daje snagu. Nema ni B ni C plan. Važno je da ova Hrvatska ide u Rusiju. Ako izbornik ne bude Čačić, onda Hrvatska ne ide u Rusiju i što smo onda dobili?”, prenosi gol.dnevnik.hr riječi izbornika koji kazuje i ovo:

“Ima promjena u reprezentaciji, ali to nije vijest jer znate da uvijek uoči okupljanja imamo nekih poteškoća. Borna Barišić je definitivno otpao zbog ozljede. S Dejanom Lovrenom smo u kontaktu, on ima poteškoća s leđima, u Liverpoolu ga tjeraju da igra bez treninga uz pomoć tableta i injekcija pa mu treba vremena da se oporavi. ‘Situacija je specifična, on neće konkurirati za utakmicu s Finskom, a za Ukrajinu ćemo vidjeti. I zato ću pozvati Duju Ćaleta-Cara. Nikola Kalinić je osjetio probleme s mišićem, obavit će magnetsku rezonancu u Milanu i onda ćemo točno znati o čemu se radi i hoće li konkurirati.”



‘Igrači se približili željenoj formi’

Finska se protiv utakmice protiv Hrvatske baš ‘probudila’. Od svojih sedam bodova, šest su igrači te reprezentacije skupili baš kroz dvije posljednje utakmice.

”Činjenica je da su oni zadnje dvije utakmice dobili, da su rasterećeni i da se radi o jednoj vrlo discipliniranoj ekipi. Reprezentacija koju zaista moramo shvatiti krajnje ozbiljno. Veseli me što ćemo igrati na Rujevici jer je kvalitetnija podloga i može nam pomoći. Naravno da imamo dosta saznanja o njima, no najviše se pita nas i moramo sve učiniti da budemo u najboljem raspoloženju i odradimo tih 90 minuta”, kaže izbornik zadovoljan i formom igrača koje vodi:

”Rekao sam poslije utakmice s Turskom da će naši igrači podignuti svoju formu i veseli da postižu golove u svojim klubovima. Sigurno je da su se približi željenoj formi. Bez obzira na ove poteškoće, imamo igrače koji mogu odgovoriti na zahtjeve koji nas čekaju i da nas onda neće zaobići rezultat kao što se dogodilo u posljednjoj utakmici.”