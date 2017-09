IVICA OLIĆ UPOZORAVA: ‘U krizi smo, imamo igrače, ne i taktiku i igru. Doveli smo u pitanje odlazak na Svjetsko prvenstvo!’

Unatoč prvom mjestu ljestvice kvalifikacijske skupine I za odlazak na Svjetsko prvenstvo, situacija u kojoj se hrvatska nogometna reprezentacija nalazi nije blistava. Svjestan je toga i njen bivši napadač, neumorni Ivica Olić.

“Ne znam bih li uopće sada trebao nešto govoriti jer nemam baš previše optimizma”, priznaje Olić na početku razgovora za Sportske novosti.

“Zapravo, velika je šteta što nismo odigrali barem neodlučeno s Turcima, imali bismo bod više i veću sigurnost. Turci bi, praktički, bili izbačeni iz trke za Rusiju, a mi bismo bili u mnogo boljoj situaciji. Ovako će biti neizvjesno do same završnice”, siguran je i pojašnjava:

‘Reprezentacija je u krizi’

“Kad ne zabiješ svoje šanse, obično se utakmica slomi onako kako ne želiš. Turska nije ništa posebno, ali ima svojih kvaliteta, može u nekom trenutku nauditi, a upravo se to i dogodilo. Ista se stvar dogodila s Islandom. Pobijedile su nas dvije reprezentacije koje nisu bolje od nas, dapače, mi smo bolji od njih. Možemo sad žaliti i govoriti što hoćemo, ali na te dvije krucijalne utakmice nismo zabili pogodak, a to je onda obično siguran put u poraz. Možemo ipak biti sretni što je Island izgubio, jer da nije, bio bi prvi.”



Potom je Olić podvukao:

“Reprezentacija je u krizi! Ne treba tu konstataciju gurati pod tepih, govoriti da se sve događa slučajno, da nemamo sreće… Takva promišljanja ne mogu donijeti ništa dobroga. Treba sagledati stvari, nazvati ih pravim imenom i pokušati sve dovesti u red. U krizi smo, doveli smo u pitanje odlazak na Svjetsko prvenstvo!”

Na upit može li se izaći iz krize, legendarni je napadač odgovorio:

“Naravno da može, ali trebamo si priznati da smo u krizi. Imamo još dvije utakmice, posljednja, vjerojatno odlučna, igra se u Ukrajini. Nikad nisam rečenice zamatao u celofan, pa neću ni sada: na temelju onoga što sam vidio protiv Islanda i Turske, nemam na čemu graditi optimizam. Da, jako, jako se bojim te utakmice s Ukrajinom. Kažem, govorim na temelju onoga što sam dosad vidio. Jasno, još uvijek imamo sve pod svojom kontrolom, ali kad sa zadnja dva gostovanja kući doneseš nulu, gdje tražiti svijetle tonove?”

‘Atmosfera se gasi’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić spominjao je izgubljeni naboj.

“Gledajte, Luka Modrić sigurno zna o čemu govori. On je jedan od rijetkih kojima se u posljednje dvije utakmice nema što zamjeriti, stvarno je dao sve od sebe. Permanentno vuče reprezentaciju, muči se, trudi, bori, on je taj koji nosi sve. Međutim, očigledno je vidio da nešto ne valja, zato je, vjerojatno, kazao što je kazao, ima pravo to kazati. Međutim, nisam skroz shvatio je li mislio samo na događaje na terenu ili na kompletan naboj u reprezentaciji.”

“Da se ne zavaravamo, atmosfera oko reprezentacije polako se gasi. Evo, na utakmici protiv Kosova bio sam u Zagrebu, družio se s ljudima prije i poslije… Što sam primijetio? Da nema više strasti za reprezentacijom. Izgubio se naboj, ne samo u reprezentaciji nego i u javnosti. Zašto je tako, to bi trebalo dublje analizirati, ja u to neću ulaziti. Kao bivši reprezentativac a sad navijač nadam se svim srcem da ćemo otići u Rusiju. Znate, kad smo prije nekog vremena razgovarali, kazao sam vam da sam uvjeren da ćemo biti na Svjetskom prvenstvu. Sada, nakon onog što sam vidio, moram malo korigirati svoju izjavu. Sada sam jako oprezan, više nisam siguran. No nadam se da ćemo pobijediti u obje utakmice i otići u Rusiju. Jer kad se ne bismo plasirali s ovakvom reprezentacijom, s ovom sjajnom generacijom, to bi zaista bio ogromni neuspjeh.”

‘Imamo igrače, nemamo igru’

Dodao je Olić i ovo:

“Mene najviše zabrinjava što već u trećoj utakmici zaredom nismo pokazali ništa u taktičkom smislu, oslanjali smo se samo na individualne kvalitete igrača. Recimo, ako Perišić ne zabije gol ili ako ne asistira, mi nemamo rješenja. Kao momčad moramo funkcionirati bolje. Želim kazati da se, kad nekome ne ide najbolje, mora pojaviti netko drugi, treći…”

“Imamo sjajne igrače, ali nemamo – igru! To treba pod hitno ispraviti, na tome treba raditi. Pa vidimo da nam protivnici rade probleme, i to velike. Dobro je dok Luka ima snage, dok vuče, a kad se malo umori, kad se suparnik skroz koncentrira na njega, nemamo drugih rješenja, nemamo igrača koji će uz njega povući. Ne može samo Luka raditi, biti prevaga. Koliko god bio sjajan, premalo je to, on sam nije dovoljan. Ali imamo igrača koji igraju u vrhunskim klubovima, koji imaju kvalitetu. Zato govorim da treba raditi na igri, popraviti je.”

“Hrvatska mora uključiti alarm ako želi u Rusiju!”, zaključio je.