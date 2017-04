‘IVAN RAKITIĆ – NAJVEĆA SRAMOTA I JADNIK TJEDNA’: Španjolci brutalno uništili Hrvata! ‘Bilo je to jako jadno i bijedno’

Ivan Rakitić i dalje je tema pisanja španjolskih medija. Ali ne zbog svoga nogometnih umijeća, nego zbog vulgarnog ispada koji je odjeknuo Španjolskom.

Naime, Ivan Rakitić pretprošli je vikend postigao gol u pobjedi Barcelone 4-1 u prvenstvenoj utakmici protiv Granade, ali u javnosti je s te utakmice daleko više odjeknuo njegov vulgarni ispad protiv suparnika.

U 77. minuti utakmice nakon duela Rakitića i Pereire, hrvatski reprezentativac krenuo je prema Pereiri, a ovaj ga je odgurnuo. Sudac je zbog prekršaja pokazao Barceloninom veznjaku žuti karton na što je ovaj potpuno izgubio živce i krenuo s verbalnom paljbom prema brazilskom nogometašu kojeg je Manchester United posudio Granadi.

“Gubi se u drugu ligu, kur*in sine”, urlao je Rakitić na suparničkog nogometaša. Rakitić je očito mislio da je u spornoj situaciji nepravedno dobio žuti karton, odnosno da je Pereira prevario suca. Nakon toga, Raketa se ispričao Pereiri, kazavši:



“Bio sam vruć na utakmici. Takve stvari događaju se na terenu i ja se želim ispričati suparniku. Žao mi je ako sam nekoga uvrijedio. Imam puno svojih navijača u Granadi, nikome ne želim zlo”, istaknuo je Rakitić.

Isprika je poslana, ali sramota je, nažalost, ostala! Tako ga se u ponedjeljak sjetio madridski dnevni sportski As u svojoj rubrici od 10 do 0, u kojoj se ovaj drugi po čitanosti sportski dnevni list prisjeća onih sportaša koji su se istaknuli po dobrim ili lošim stvarima. Pa tako As, koji je Rakitiću dao jedinicu, piše:

“Ivan Rakitić uputio je ružne riječi Pereiru. Hrvat je uvrijedio igrača Granade odvratnim riječima, tako se narugavši teškoj situaciji Granade i njenih igrača u borbi za opstanak. Ispričao se tri dana kasnije”, piše As.

Od Rakitića, koji je dobio jedinicu, gori su jedino nogometaši Eldensea, koji su navodno namjestili utakmicu protiv Barcelone kako bi izgubili 0-12, zbog čega su ocijenjeni nulom.

Ali opisno su prošli kao i Rakitić, “Muy deficiente” ili “Jako jadno i bijedno”.