‘IVAN RAKITIĆ KLJUČAN JE ZA BARCU U LOVU NA TROFEJ’: Katalonski gigant ne može bez Hrvata

Messi se ove sezone promaknuo u prvo lice Barcelonine svlačionice.

Kad to kažemo, mislimo na to da je Messijeva riječ u svlačionici trenutno najcijenjenija. U istom smjeru ide pisanje Diario Gola koji ističe kako Messi ima plan kako da Barcelona ove sezone osvoji naslov prvaka Španjolske i kako da on u potpunosti preuzme utjecaj u svlačionici.

Pogotovo u situaciji kad je Luis Enrique najavio da na ljeto odlazi s klupe “katalonskog giganta”, čime iz dana u dan pada njegov utjecaj jer je već jednom nogom izvan kluba.





“Glas Lionela Messija u svlačionici Barce sve je jači. Argentinac, prema izvorima bliskim klubu, svoje suigrače uvjerava kako je nadolazeći El Clasico na Santiago Bernabeu (34. kolo, 23. travnja) ključna utakmica koja će dati odgovor na pitanje tko je novi prvak Španjolske”, piše Diario Gol i dodaje kako se Messi nada da Luis Enrique neće više eksperimentirati s formacijama.

“Arda Turan nije Neymar. Iako Brazilac i nije u nekoj spektakularnoj formi, Barcelona si ne može dopustiti da igra bez njega u važnim susretima. Isto tako, Andrés Iniesta i Ivan Rakitić su ključni igrači Katalonaca u lovu na trofej. Nema više mjesta eksperimentima”, daje do znanja spomenuti španjolski medij.