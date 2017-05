IVAJLO PETEV GOVORIO O SAMMIRU: ‘Zašto ga nije bilo u Splitu? Sad ću vam sve reći…’

Trener Dinama Ivajlo Petev progovorio je o Sammiru uoči utakmice 34. kola protiv Istre 1961.

Sammir se u prošlom prijelaznom roku vratio u Dinamo kao nogometaš koji bi zagrebačkom klubu trebao biti veliko pojačanje u lovu na vodeću Rijeku. Međutim, to se nije dogodilo. Osim što još uvijek nije uhvatio formu, u posljednje tri utakmice uopće nije konkurirao za susrete protiv Cibalije, Intera i Splita.

Sammir u kadru za Istru

Stizale su informacije da je ozlijeđen, ali i kada se od navodne ozljede oporavio, nije ga bilo u momčadi. Petev ga prošlog petka nije vodio u Split. Sammir je ostao u Zagrebu, a onda je na svom Instagram profilu objavio fotografiju kako uživa u zagrebačkom suncu uz čašu vina. Naravno, Sammir to nije slučajno napravio.



Stoga, novinare je u utorak u Maksimiru zanimalo zašto Petev sammira nije vodio na Park mladeži?

“Zašto ga nije bilo u Splitu? To je bila moja odluka, na utakmicu mogu voditi samo 18, a ne svih 28 igrača. No, on je u kadru za Istru, normalno trenira”, kazao je Petev i osvrnuo se na još jednog igrača s kojim ima problema. Najtalentiranijim biserom modre svlačionice Antom Ćorićem.

Matel se oporavio

“Ante Ćorić dva dana nije trenirao, danas ćemo vidjeti kakvo je s njim stanje”.

Kakvo je stanje s ostalim igračima?

“Matel se oporavio od ozljede, te je u kadru za Istru. Stojanović ima žute kartone, a Šitum još nije spreman”, istaknuo je Petev.

Na ljeto bi se trebao vratiti i Junior Fernandes.

“Predaleko je ljeto”, zaključio je Petev čije riječi prenosi Goal.com.