IVAJLO PETEV O SUĐENJU: ‘U svakoj utakmici postoje sporne situacije, postoje odgovorni ljudi koji o tome odlučuju’

Trener Dinama Ivajlo Petev u petak je u Maksimiru izašao pred okupljene novinare i najavio sutrašnji derbi s Hajdukom.

Dinamo nema pravo na kiks. Ne ako misli ostati u utrci s Rijekom za naslov prvaka.

“Najveći je ovo derbi u Hrvatskoj, nadam se da će opravdati taj naziv. Očekujem bolju igru Dinama, da budemo koncentrirani svih 90 minuta. I, jedino što je bitno, da osvojimo svih tri boda. Svjesni smo da je sve u našim rukama”, započeo je trener Petev, prenosi službena klupska stranica Dinama.

Komisija za žalbe pomilovala je Soudanija

Samo dan prije velikog derbija između Dinama i Hajduka na Maksimiru HNS-ova Komisija za žalbe pomilovala je napadača Modrih El Arabija Hilela Soudanija.

Disciplinski sudac Saša Pavličić Bekić suspendirao je Soudanija na jednu utakmicu zbog nasilnog ponašanja u dvoboju protiv Lokomotive, ali Komisija za žalbe je u petak poništila njegovu odluku. Alžirac će tako biti na raspolaganju treneru Ivajlu Petevu za okršaj protiv Hajduka u 29. ligaškom kolu.

“Nije moj stil da uvijek komentiram suđenje i sudačke odluke. Trener sam Dinama, samo me zanima Dinamo i ne želim komentirati suđenje. Želim samo reći da u svakoj utakmici postoje sporne situacije te da postoje odgovorni ljudi koji o tome odlučuju. Normalno da računam na Soudanija”.

Perić se oporavio od ozljede

Je li se Perić oporavio od ozljede?

“Dino se oporavio, trenirao je cijeli tjedan i bit će spreman za sutra”, naglasio je Bugarin.

No, Petev ipak ima problema s ozljedama.

“Imamo mali problem s Hodžićem, nakon posljednjeg treninga ćemo odlučiti. Što ako Hodžić neće igrati? Moramo naći rješenje”, istaknuo je Petev.

Što se tiče Ćorića, on je tjedan dana bio bolestan, ali trenirao je s momčadi od ponedjeljka te će bugarski stručnjak zajedno sa svojim stožerom o njegovom nastupu odlučiti nakon zadnjeg treninga.

‘Pozivamo navijače Dinama da na stadion dođu u svim raspoloživim klupskim obilježjima’

“Uvijek je ovaj derbi najveća utakmica u hrvatskom nogometu. Dakako, svaka utakmica je bitna, ali ovo je najveći derbi. Prenosimo poruku igrača koji su poželjeli istračati u posebnom dekoru te pozivamo navijače Dinama da na stadion dođu u svim raspoloživim klupskim obilježjima da ‘zaplavimo Maksimir’, izjavio je Petev i osvrnuo se na najopasnije nogometaše Hajduka.

“Hajduk ima dosta opasnih igrača, dobra su momčad, ali opet ponavljam, sve ovisi o nama i kako ćemo se ponašati na terenu”.

Petev je debitirao na klupi Dinama upravo protiv Hajduka. Tad je završilo 0-0…

“Nadam se da ću ovaj put imati više sreće nego prije.”

‘Rijeka je favorit prvenstva’

Je li Rijeka favorit prvenstva?

“Rijeka je favorit jer ima četiri boda, ali nama to ništa ne znači. Ima još dosta utakmica do kraja i ništa još nije riješeno. Moramo se koncentrirati na sebe i da pobijedimo sve do kraja. O Rijeci uopće ne želim pričati, jer je pred nama derbi s Hajdukom”.

Može li trener Carillo iznenaditi taktikom?

“Pretpostavljam da može, svaki trener ima svoju ideju, kako i mi tako i oni. Ipak, siguran sam da ćemo odigrati jako pametno i tražiti našu ideju”, zaključio je Petev.