PETEV ‘IZIGRAO’ MAMIĆA: Skupa sa Sammirom je uzeo velik novac, a oboje nisu napravili ništa!

Ivajlo Petev i Sammir više nisu u Dinamu.

Vijest koja je kao grom iz vedra neba odjeknula hrvatskim medijskim prostorom. Posebno nakon što je Ivajlo Petev dobio otkaz. Tako su dvije velike Mamićeve akvizicije u jednom danu odjetjele iz kluba.

Ništa čudno, ako se uzme u obzir da oboje, rezultatski i igrački, nisu pokazali – ništa. Petev je prošle jeseni na klupi Dinama zamijenio Zlatka Cicu Kranjčara koji je dobio otkaz zbog loših rezultata. U Zagreb je Petev došao kao onaj koji bi modri vlak trebao vratiti na ispravni kolosjek.





Petev je bio velika Mamićeva želja

Bio je Mamićeva velika želja, miljenik. Zdravko Mamić ga je htio vidjeti na klupi više nego ikoga, bio je on njegov “Petko”, “bratko”. Uvijek je za njega imao riječi hvale. Zapravo će ostati vječna enigma što su to Mamić, Svetina, Vlak i društvo očekivali da će se toliko drastično promijeniti kod Peteva od završnice sezone u mjesec dana do početka priprema, pa i od onda kad je došao u klub, do danas.

Čini se kako je Petev izigrao Mamića i to barem dva puta. Kad mu je gazda došao uručiti otkaz, iz ureda su izašli zagrljeni, kao dva prijatelja najveća. Kao da ništa nije niti bilo. I, da, Petev pritom bogatiji za koju desetinu tisuća eura, jer sletio je i novi ugovor.

A što je napravio? Ništa! Od kada je došao, Petev nije uspio probuditi momčad. Čak štoviše. U njegovoj eri, Dinamo je izgubio primat najbolje momčadi u Hrvatskoj.

Sammir je, pak, prošle zime poput najveće zvijezde doveden u Maksimir. Brazilac je stigao u siječnju u Dinamo, te je postao najplaćeniji igrač Prve HNL. Dinamo mu je ugovorom zagarantirao 20 tisuća eura mjesečno, jednokratnu isplatu od milijun i 260 tisuća eura te polugodišnju bruto naknadu za sezonu 2016./17. u iznosu od 510 tisuća eura.

Stigao je Sammir iz Kine, potpuno nespreman, bez utakmica i treninga. Danas mu se vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje na milijun eura, puno manje nego što je zaradio u šest mjeseci uživancije u Zagrebu.

Ugovor je tada potpisao na tri godine. Najavljivan je kao veliko pojačanje koje će pomoći srušiti Rijeku i osigurati Dinamu naslov, no brazilski veznjak je u 14 nastupa za modre upisao tek jedan pogodak i dvije asistencije. Puno premalo za igrača takvog kalibra.

Uz to, Sammir niti malo nije napredovao. Čekalo ga se, dugo ga se čekalo da proigra. Ostalo je samo na tome.

U Maksimiru se govorilo kako daje sve od sebe. I davao je. Ali samo po dolasku, samo u početku. Vrlo je brzo izgubio volju. Pisalo se i kako je posvećen samo nogometu, kako su izlasci po narodnjačkim klubovima, dolaženje na jutarnje treninge s podočnjacima ispod očiju i pod “gasom”, stvar prošlosti. Ali, znate kako se kaže, “vuk dlaku mijenja, ali čud nikad”. Pa je Sammir svom treneru na nevođenje u Split odgovorio fotografijom na kojoj nazdravlja s čašom vina. Pametno i zrelo, nema što!

Nesumljivo da se radi o igraču koji posjeduje takvu kvalitetu da bez konkurencije može biti najbolji nogometaš HNL-a. No, isto tako posjeduje onaj pravi brazilski karakter. Kad mu se ne da, onda mu se – ne da! A čini se kako se Sammiru u ovom mandatu u dresu Dinama, uopće nije dalo. Kao i nebrojeno puta prije toga.

Uzaludno je čekao Petev Sammira

Cijelo proljeće čekao je Petev Sammira. U tom se čekanju i malo pogubio. Ostao je kratkih rukava. Mladi igrači iznijeli su najveći teret prošle sezone uz Soudanija koji se pokazao kao možda i najbolji igrač Dinama, što je bila klupska politika koju je Petev prihvatio i “oplemenio” nekim svojim potezima. Istina, nije Petev imao niti sreće zbog ozljeda, no isto tako njegovo eksperimentiranje obilo mu se od glavu.

Pa je tako Antu Ćorića na treningu znao stavljati na poziciju stopera na što je ovaj bio “lud” i došlo je do sukoba na kraju prošle sezone, Juniora Fernandesa, inače sjajnog nogometaša, nažalost isto čudnog karaktera poput Sammira, poslao je na posudbu u Alanyasporu jer jednostavno nije znao s njim, gdje je Čileanac proveo jednu polusezonu, ali ga Turci nisu mogli otkupiti jer nisu imali dovoljno novaca, pa se Čileanac vratio u Maksimir. Fernandes u Dinamu zarađuje oko 900 000 eura godišnje, a ima ugovor do ljeta 2018. godine.

Petev nije uspio naći komunikaciju sa Fernandesom i Ćorićem, ali ih je na pripremama – dobio!

Nikako Petev nije uspio naći komunikaciju sa spomenutim dvojcem koji se našao na crnoj listi bugarskog stratega. Kao što nije uspio naći formulu za uspjeh u prvenstvu. Pa je tako Rijeka nakon 11 godina vladavine preuzela primat u prvenstvu, osvojila dvostruku krunu i potvrdila da u maksimirskoj šumi nešto – “smrdi”.

I onda su došle pripreme koje su u biti kumovale i Petevu i Sammiru. Uzalud se nadalo kako bi Sammir mogao na pripremama konačno početi igrati. No, njega kao da nije tamo niti bilo. Trenirao je, ali nije se iskazao. I tu je nastao nerješiv problem za čelnike kluba.

Nije poveo momčad, niti je odigrao kako-tako dobru polusezonu. A niti sada nije napredovao. To jednostavno nije bilo – to. Daleko od ozbiljne fizičke spreme, daleko od dojma motiviranog i minutaže željnog igrača.

Sammir je u Sloveniji ‘lagano igrao’

Sammir je u Sloveniji “lagano igrao”, kako se ono kaže nogometnim žargonom. Petev nije našao način prodrmati Sammira. Ubrzati ga. Učiniti ga agilnijim i motiviranijim. Doduše, dobio je natrag Fernandesa i Ćorića koji su odradili sjajne pripreme i briljirali.

Ćorić je zaslužio “desetku”, istisnuo Sammira na klupu. I samo dan i pol uoči počeka nove sezone, Dinamo je odlučio kako je najbolje raskinuti ugovor s Petevom jer bi njegov ostanak, kako su to u Maksimiru istaknuli, bila katastrofa za klub.

U jutarnjim je satima Dinamo, tako, iznenada objavio kako je raskinuo suradnju s Ivajlom Petevim i to svega dva dana uoči početka domaćeg prvenstva. Za novog je trenera imenovan dosadašnji strateg druge momčad Mario Cvitanović koji je nešto kasnije i predstavljen na izvanrednoj presici.

Na presici niti slova o Sammiru

Zanimljivo, nitko od nazočnih iz Dinama na ‘presici’ nije rekao ni slova o Sammiru da bi sat vremena kasnije klub na svojoj internetskoj stranici potvrdio raskid ugovora i s Brazilcem. Tako su u razmaku od samo nekoliko sati u Maksimiru pala dva “kapitalca” koja, ruku na srce, nisu pokazala ništa i koja su bila potpuni promašaj klupske uprave. Promašaj koji je sad ispravljen.

No, isto tako, Svetina i društvo izgubili su velike novce. Naime, Sammiru je navodno veći dio trogodišnjeg ugovora, a to je oko 1,8 milijuna eura, isplaćeno odmah po dolasku u Zagreb kako bi ga se “motiviralo”, a Petev je imao mjesečnu plaću od 20.000 eura i s obzirom na ugovor do 2020. godine, sigurno je izvukao i nekakvu otpremninu. Nema sumnje, zaradili su oboje. A izgubio je Dinamo.