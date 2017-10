ISTARSKI NOVINAR ZA NET.HR: ‘Istru 1961. od gašenja mogu spasiti samo pravi investitori, a Glover je prodavao maglu’

Nenad Marjanović-Fric, nekadašnji član poznate pulske punk rock grupe ‘KUD Idijoti’ a danas novinar i urednik lokalnog portala Regional Express, dugogodišnji je kroničar Istre 1961. U razgovoru za Net.hr objasnio je surovu stvarnost spomenutog pulskog prvoligaša, kao i što se sve događalo u eri vladavine investitora Michaela Glovera.

Istra 1961. u velikim je problemima i mnogi se boje gašenja kluba. Barem ako ćemo vjerovati riječima Nenada Marjanovića-Frica. A nemamo razloga ne vjerovati mu… Jer, ako je netko od novinara upućen u događanja u Istri 1961. i stanje u i oko kluba, onda je to “Dr. Fric”.

Igračima već mjesecima nisu isplaćene plaće. Na tu je činjenicu nedavno upozorio i Nogometni sindikat, koji je izvijestio da neki igrači nisu plaćeni i po šest mjeseci. Što se događa s Istrom 1961.?

“Istra napokon plaća cijenu lošeg vlasnika. Došlo nam je na naplatu ono što je nama koji znamo zbrojiti dva i dva, što je isto i u Motovunu i na Madagaskaru, jasno da se tu radi samo o bleferu i investitoru koji nema novca, a sve ostalo ima”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Nenad Marjanović-Fric i nastavio:



‘Glover je došao u Istru 1961. nešto glumatati’

“Glover je vrlo rječit, vrlo temeljit tip, vrlo odrješit, ali ono zbog čega je u Istru 1961. doveden jednostavno – nema! Meni je bilo jasno odmah po prvim presicama, točnije tijekom dva obraćanja javnosti, da se radi o čovjeku koji nema novca i da je on tu došao Bog zna iz kojih razloga. Došao je u Istru 1961. glumatati nešto, uhvatiti nešto života, nešto svježeg zraka, nešto tartufa i to je po meni jedina njegova misija. I sad smo došli u poziciju da je osoba, koja je krenula po svojoj ‘porculanskoj trgovini’, srušila sve i sad zbrajamo posljedice i gledamo hoćemo li uopće i preživjeti. Borimo se za ostanak i za opstanak. Sad je podvučena crta u klubu i zbrajaju se računi i, nažalost, moram kazati kako je Istra 1961. na rubu gašenja. Ne znam kakvo bi se to čudo trebalo dogoditi da se izvučemo iz ove situacije. Možda jedino da se javi kakav nogometni zanesenjak i uloži novac. To bi bilo prekrasno. Međutim, realnost je drugačija. Klub je ra*jeban totalno”, izjavio je Nenad Marjanović-Fric koji je na presicama itekako znao udariti po Gloveru, tražeći odgovore na neka pitanja na koja se dan danas ne znaju odgovori. Fric je osoba bez dlake na jeziku, bez kočnica na “peru” i revoltiran je time što se od kluba napravilo.

‘Redovno smo izvrgnuti šikaniranju od kluba’

“Od prve presice ja sam s Gloverom na distanci. Mi smo redovno izvrgnuti šikaniranju od kluba, izmišljaju načine da meni i mojim kolegama zabrane ulazak na stadion. Ali ne mogu jer sam ja, koliko to god prepotentno zvučalo, ipak istarska legenda koja je dugo uz klub. Moje suradnike iz redakcije pokušalo se ranije i ograničiti, daje nam se jedna akreditacija za utakmice iako svi znaju da na utakmicama imamo dva fotografa i najmanje dva novinara. Ti dečki, nogometaši u klubu, koji su Gloverove direktne žrtve, meni se ispovijedaju, no u javnosti, očekivano, ne smiju ništa reći. Tako da… Ma on je jednostavno otišao i kraj priče. Navodno mu je propao i brak i u Americi je. Ono što je imao, to mu je od supruge. Sead Karaselimović mu je operativac u Istri. Nemaju hrabrosti niti jedan niti drugi suočiti se s navijačima. Uglavnom, situacija je vrlo teška, ali situacija je teška otkako je on došao u klub. To nije nikakva novost”, govori nam Fric i nastavlja:

“Oni koji prate situaciju, on je već nekoliko puta kazao kao je vratio dugove. Ja sam ga jednom upitao: ‘Gospodine Glover, koliko ste ukupno vratili dugova?’ On je četiri puta govorio: ‘E, sad više nisam nikom dužan, priča je gotova’. Da bi svi poslije shvatili da sve te igrače zavlači po statutu HNS-a. Znači, uplati ‘siću’, pa tri mjeseca ništa, čisto da izbjegne arbitražu. Kvalitetni igrači su pobjegli, pobjegli su svi koji su imali gdje pobjeći. Ovi ostali se nadaju kako će im biti isplaćeno. Ali bojim se da će ti dečki i dalje obilaziti sendvič barove i spavati tko zna gdje. Čuo sam da je klub u blokadi. Trebao bi doći neki novac iz HNS-a na račun ostvarenih rezultata hrvatskih klubova u Europi.”

Što je onda potrebno za spas Istre 1961.?

‘Za spas Istre potreban je pravi investitor’

“Za spas Istre je potreban pravi investitor koji će izgraditi jedan pravi koncept. Mi smo u jednom trenutku imali kakav-takav koncept, kad je Igor Pamić bio trener, Neven Šprajc je bio sportski direktor, a Mišo Šćeglov predsjednik, išli su logikom selektiranja igrača iz regije. Otkrili su se neki igrači poput Radonjića koji je montirao oružje u tvornici oružja u Karlovcu. Zamislite… I onda su se ti kvalitetniji selektirani igrači prodavali. Tipa Hrvoje Milić, Blagojević u Split, Ježina u Dinamo, Radonjić… Uglavnom, napravilo se nekoliko transfera što je bio obrazac kako treba raditi. Pazite jednu važnu stvar. Glover je donedavno živio kao zaštićeni lički medvjed. Imao je neke lokalne novinare koji su tekuće troškove u klubu, poput vode, struje, košenja travnjaka, isticali u obliku investicija. Kad to zbrojite, onda ispada da i ja u svoj stan investiram svaki mjesec dvije do tri tisuće kuna. To je sve tekuća potrošnja, to nema blage veze s investiranjem”, naglasio je Nenad Marjanović.

Nenad Marjanović Fric oštro je istaknuo:

“Oni su jedini platitili bivšem vlasniku Šćeglovu tih tri i pol milijuna dolara. Ja sam razgovarao s Englezom Janom Withmoreom, koji je jedan od suvlasnika, kojem je bilo čudno zašto ja pljujem po Gloveru, a ne želim novac. Pa sam mu objasnio o čemu se radi. To nije nikakav investicijski fond, što je u Splitu prepoznato odmah. On je htio kupiti Hajduk, ali su Splićani odmah zaključili o čemu se tu radi. Jednostavno sam navijač kluba jer sam rođen pokraj stadiona, nikada me nije zanimao novac od kluba. Zašto se nitko nije potrudio razgovarati s ostalim suvlasnicima? Radi se o sedam zanesenjaka koji su kupili nogometni klub u atraktivnoj regiji i zanimljivoj nogometnoj zemlji. Oni su, gledajući europski nogomet na TV-u, odlučili kupiti Istru. Kao jaka nogometna zemlja, Modrić, Rakitić, Mandžukić, ‘jaka liga’… I na tome je ostalo. Rekao mi je kako se radi o prosječnim Amerikancima koji nemaju novca, nitko od njih nije nikakav bogataš. Međutim, Glover je prodavao maglu. On nije nikakav investitor. Oni su potrošili nenormalne svote novce kad su ih imali. Dovodili svoje pajdaše kao igrače koji imaju 110 kilograma poput mene. Ma, strašno”, zaključio je Nenad Marjanović Fric.