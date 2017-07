ISTRA 1961 JE U PROBLEMIMA: ‘Znam se svako jutro probuditi i pitati se zašto sam još uvijek u Puli’

Glavni izvršni direktor nogometnog kluba Istra 1961 Michael Glover u petak je u ekskluzivnom razgovoru za Hinu poručio kako neovisno o operativnim problemima u vođenju kluba projekt ide dalje te kako još uvijek ima potporu američkih investitora.

“Naravno, znam se svako jutro probuditi i pitati se zašto sam još uvijek u Puli, ali tijekom dana pronađem odgovor zašto i dalje ostati. Dobro surađujem s ljudima koji rade u klubu, radujem se budućim uspjesima i to je zapravo odgovor odnosno to je razlog mog ostanka”, kazao je Glover koji je opovrgnuo informaciju koja se ovih dana pojavila u javnost o kašnjenju plaća igračima po nekoliko mjeseci.

‘Neki igrači plaćeni su na vrijeme, nekima plaća kasni jedan ili dva mjeseca’

“Radi se o načinu plaćanja koji se vrši na temelju izdanih faktura. Po samim pravilima HNS-a koji propisuju da igrači mogu biti najviše tri mjeseca u zakašnjenju s isplatom prije nego što bi mogli raskinuti ugovor, neki igrači plaćeni su na vrijeme, nekima plaća kasni jedan ili dva mjeseca, dok igračima za koje je procijenjeno da bi mogli otići i s kojima ne mislimo produžiti ugovor, plaća možda kasni dulje. No, prilikom odlaska igrača iz kluba pronalazimo neko rješenje u vezi dugovanja i sklapaju se posebni sporazumi”, objasnio je Glover.

Na pitanje kako tumači činjenicu da je NK Osijek iz izuzetno teške situacije uspio nakon dolaska novih vlasnika stići do Europe dok je Istra 1961 još uvijek u donjem razredu HNL-a on je istaknuo kako smatra da je situacija u Osijeku prilično drugačija s obzirom na to, kako je rekao, “otkuda novac dolazi i u kojim količinama dolazi i tko je vlasnik igrača koji tamo igraju”.

“Na konkretnom primjeru Osijeka vidi se da se radi o jednom velikom bazenu talenata koji pomaže klubu da bolje funkcionira. Čestitam im na uspjehu, no smatram da se osječki primjer ne može replicirati u Puli”, naglasio je Michael Glover dodavši kako je njegova suradnja s pulskom gradskom upravom vrlo dobra te kako iznimno cijeni doprinos gradonačelnika Borisa Miletića koji se odnosi na poslovanje samoga kluba.

‘Nalazimo se u selektivnom procesu’

Na upit kako komentira paralelu koju javnost povlači s prijašnjim vlasnicima kluba da od dana preuzimanja kluba od strane američkih investitora nije ostvaren niti jedan relevantan transfer dok ih je ranije bilo, Glover je kazao kako je po preuzimanju kluba vodio višemjesečni spor s, primjerice, RNK Splitom kako bi naplatio transfer nekih igrača.

“Prema informacijama koje imam iznosi od nekih transfera nisu u potpunosti završili u klub nego su završili na nekim drugim računima. Upravo je to jedan od razloga zašto neki od sadašnjih igrača kluba nisu prodani budući da ne namjeravamo spuštati cijenu samo da bi oni otišli, već ih namjeravamo prodati po realnoj cijeni te na taj način zaraditi novac koji će osigurati stabilnost kluba”, poručio je izvršni direktor pulskog prvoligaša.

Govoreći o očekivanjima u novom prvenstvu on je najavio dovođenje još trojice igrača koji bi znatno pojačali konkurenciju.

“Nalazimo se u selektivnom procesu jer želimo dovesti igrače koji će svojom kvalitetom znatno pridonijeti uspjehu kluba. Zadovoljan sam kako momčad izgleda, no svjestan sam činjenice da nam nedostaje par pojačanja. Očekivanja u novom prvenstvu, nakon osvajanja šestog mjesta, su ta da bi me zadovoljio svaki bolji plasman od prošlogodišnjeg, dakle od petog mjesta prema vrhu ljestvice”, zaključio je Glover .