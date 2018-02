ISTRA 1961 DOBIVA NOVOG VLASNIKA? Poznati dalmatinski poduzetnik stigao s konkretnom ponudom

Nazire li se kraj agonije Istre 1961?

Kaštelanski poduzetnik Slavko Gotovac sastao se s pulskim gradonačelnikom Borisom Miletićem i dao mu konkretnu ponudu za kupovinu pulskog nogometnog prvoligaša, piše Novi List.

Istra 1961 proživljava teške trenutke, igrači nisu mjesecima dobili plaće, momčad je u rasulu, a kada igrači bježe glavom bez obzira, iz kluba nastavljaju očajničku potragu za investitorima.

DALMATINSKI PODUZETNIK DONOSI VELIKU ODLUKU O SPASU ISTRE 1961.: ‘Drama je, ali ne gubimo nadu’



Novi investitor treba brzo djelovati kako bi se Istra 1961 konsolidirala i pripremila za nastavak sezone. Gotovac bi mogao biti rješenje svih problema, on je naime ponudio je da će većinskom vlasniku, američkoj grupaciji koju predstavlja Michael Glover, platiti 300 tisuća dolara, ali i da će odmah uplatiti i 1,5 milijuna eura potrebnih da se deblokira račun Istre 1961.

Mnogo je bilo zainteresiranih za kupnju Istre, bila je tu austrijska grupacija na čelu s Eduardom Brunnerom te još nekoliko stranih investitora, ali ništa se nije ostvarilo. Iz Pule se nadaju kako bi to mogao biti baš Slavko Gotovac, bogati kaštelanski poduzetnik kojeg zanima ulaganje u sport i turizam.

“Nadam se da će se to uskoro i potvrditi te da će nam napokon odblokirati račun, jer to je prvi korak koji moramo napraviti kako bismo se riješili arbitraže i mogli igrati bez straha od oduzimanja bodova. Hoćemo li to napraviti s novim vlasnikom ili na neki drugi način, ne znam, ali znam da se maksimalno radi da se to riješi”, prokomentirao je Darko Raić-Sudar, trener Istre 1961 čije je riječi prenio Novi list.