ISTINA O PREGOVORIMA S DINAMOM: ‘Ljutit sam jer je sve otišlo u nekom drugom smjeru’

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Eduardo da Silva otkrio je pozadinu priče o svome mogućem povratku u zagrebački Dinamo.

Hrvatski Brazilac potvrdio je da je postojala ideja o njegovom povratku u Maksimir, ali je odlučno demantirao nagađanja kako se s Dinamom nije složio oko financijskih uvjeta. U dijelu medija se, naime, pojavila priča da je tražio milijun eura po sezoni, ali mu je zagrebački klub nudi ‘samo’ 750.000 uz određene bonuse.

‘Mnogo je toga ostalo u zraku’

“Mnogo toga što je napisano nije bilo točno. Najveća je istina zapravo da službenu ponudu od Dinama nisam ni dobio! Istina je, telefonski smo razgovarali, pokazali su zanimanje za mene i dogovorili smo se da dođu u Kijev na pregovore, međutim nisu došli. I sve je ostalo na tim telefonskim razgovorima, dakle sve ono što je bilo napisano prilično je nerealno. Drukčije je, naime, kad imate službenu ponudu pa onda odlučujete o njoj. A ovo je sve bilo nagađanje”, rekao je Eduardo za Večernji list.





Našem napadaču ugovor sa Šahtarom istječe 31. prosinca i posve je izvjesno da odlazi iz Ukrajine. No, čini se da mu nova destinacija neće biti Dinamo.

“Ne osjećam se ugodno, ljutit sam jer je sve otišlo u nekom drugom smjeru. Mnogo me ljudi zvalo i slalo mi poruke, pitaju me je li doista točno da se nismo našli zbog 100.000 ili 200.000 eura, pa sam objašnjavao da to nije točno. Gledajte, ja nikad nisam rekao da se sigurno vraćam u Dinamo, nego samo da sam otvoren za razgovore o povratku! Ugovor mi istječe 31. prosinca i imam pravo pregovarati s potencijalnim novim klubom. Tako su i bili dogovoreni pregovori sa zagrebačkim Dinamom, no sve je ostalo na telefonskim razgovorima. Dakle, mnogo je toga ostalo u zraku, informacije koje su poslije stizale nisu bile točne. Ključno je u svemu da nisam mogao odbiti Dinamovu službenu ponudu kad je nije ni bilo”, zaključio je 33-godišnjak.