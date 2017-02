ISTINA O DINAMOVOM GRIJEHU O KOJEM SE NE PRIČA U MAKSIMIRU: ‘Nisam ja otpisao Franka, evo zašto su ga se odrekli…’

Legendarni bivši nogometaš i trener Dinama Zlatko Cico Kranjčar otkrio je kako najboljeg igrača HNL-a Franka Andrijaševića nije on bacio na transfer listu te kako ga nije prekrižio kao kandidata za Dinamo, nego kako se samo prilagodio zahtjevima klupske politike koja je po svaku cijenu željela dovesti Marka Leškovića.

Svaki novi pogodak Franka Andrijaševića potencira jedno pitanje: Zašto se Dinamo odrekao ovog sjajnog igrača? Andrijašević je od 2010. do 2014. igrao za Hajduk (nastupio u 71 utakmici, a postigao je 12 golova), a u periodu od 2011- do 2012. bio je na posudbi u Dugopolju.

Vijest da 2014. prelazi u Dinamo odjeknula je Splitom

Godine 2014. ovo Hajdukovo dijete prelazi u Dinamo (u modrom dresu nastupio 10 puta i postigao 3 pogotka), no u tom je trenutku iza sebe već imao jedan nastup za reprezentaciju. Ova vijest kao grom iz vedra neba odjeknula je Splitom. Jer, Franko je ponikao u Hajduku, a njegov otac Stipe dugi je niz godina nosio bijeli dres.

Hajduk je u tom transferu dobio na račun odštete oko 700.000 eura. Nije tajna kako je Andrijašević bio nezadovoljan statusom u Hajduku, te da je tražio izlaz s Poljuda. Još od kad je u ljeto 2013. produžio ugovor, zadužio ”desetku”, te dobio obećanje kako će upravo on biti vođa nove, mlade momčadi Hajduka, te na koncu i debitirao u reprezentaciji, sve je krenulo po zlu.

Andrijašević došao u Dinamo kao debitant u reprezentaciji

Andrijašević je došao u Dinamo i 2015. godine otišao na posudbu u filijalu Lokomotivu. Unatoč tome što je trenutno najbolji igrač HNL-a zaigrao za Hrvatsku protiv Južne Koreje u siječnju 2013. godine pod vodstvom tadašnjeg izbornika Igora Štimca. No, ni to mu nije pomoglo da dobije prigodu u Maksimiru, baš kao niti odlični nastupi u dresu Lokomotive (51 utakmica, 21 gol).

No, prošlog ljeta, točnije 26. srpnja 2016. godine, Andrijašević je potpisao trogodišnji ugovor, pa tako kao dio transfera za Marka Leškovića promijenio sredinu. I bio je to pun pogodak i za njega i za Rijeku. Andrijašević je bljesnuo u dresu bijelih s Rujevice za koje je do sad postigao 11 golova nastupivši u 15 susreta za Rijeku u svim natjecanjima. Uz to je ostvario i 2 dodavanja za gol.

Najbolji igrač HNL-a za 2016. godinu

Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo. Pa je tako Franko izabran za najboljeg igrača u 2016. u 14. izboru kapetana momčadi hrvatskih prvoligaša. Andrijašević se, uz najboljeg igrača lige, pretvorio i u veliki Dinamov grijeh zbog kojeg se u Maksimiru sad hvataju za glavu. Sad je i više nego jasno kako je Andrijašević velika pogreška Dinamove struke. Barem što se tiče igrača koje su modri imali u svojim redovima, a kojima nikad nisu osigurali pravu priliku.

Proteklog ljeta kad je Andrijašević otišao iz Dinama u Rijeku na klupi modrih sjedio je Zlatko Cico Kranjčar koji je u svom komentaru za Jutarnji list koja je u utorak objavljena u spomenutom dnevnom listu. Stoga, svaki novi pogodak Franka Andrijaševića za Rijeku potencira pitanje upravo Kranjčarove odgovornosti u krojenju Dinamova rostera prošlog ljeta. Kazat će isto i Zlatko Kranjčar i otkriti.

‘Franka nisam bacio na transfer listu’

“Franka nisam bacio na transfer listu, nisam ga čak niti prekrižio kao kandidata za dres iako mu nisam bio spreman jamčiti veliku minutažu; samo sam se prilagodio zahtjevima klupske politike koja je po svaku cijenu željela dovesti Marka Leškovića i s njim zabetonirati obranu. Budući da je Rijeka inzistirala da ovaj ‘deal’ bude upakiran u formu ‘novac plus Andrijašević’ i da je sportski direktor Marijan Vlak blagoslovio takvu trampu, ostao sam bez manevarskog prostora”, ističe legendarni Cico i naglašava u tekstu kako je navedeni detalj presudna kockica u mozaiku oko Andrijaševića.

Stariji Kranjčar otkriva i kad se vratio u Maksimir, da mu je prioritet bio provući se “kroz kvalifikacijsko sito Lige prvaka, ugurati se u skupinu i zaraditi novac koji će, između ostalog, pomoći Dinamu da izbjegne prijetnju sankcijama zbog kršenja normi Fifinog financijskog fair-playa. Zbog te su prijetnje, uostalom, prodani i Pjaca i Rog, daje do znaja Cico. U takvim okolnostima morao je Kranjčar postupati pragmatično.

‘Uvijek je lijepo vidjeti igrača koji uspije’

Kaže i kako se odlučio da će momčad igrati u sustavu 4-2-3-1 i na mjesta defenzivnih veznjaka nominirao Ćorića i Machada…”, objašnjava Kranjčar.

“Franko je stajao u drugom dijelu kandidata, pored Pavičića i Gojaka“, izdvojio je Kranjčar i dodao kako Andrijaševiću nikako nije na ruku išla činjenica što ga je zatekao ozlijeđenog, dok su Dinamu za vratom već puhali protivnici za ulazak u Europu Vardar i Dinamo Tbilisi.

“Koliko god mi je žao što igračku ekspanziju nije dočekao u Dinamu, na koncu mi je drago što je Franko dokazao klasu, jer uvijek je lijepo vidjeti igrača koji uspije”, tom je rečenicom završio Cico svoj komentar.