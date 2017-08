ISPADANJE IZ EUROPE I DALJE TEMA BROJ 1 U DINAMU: Cvitanović otkrio detalje razgovora sa savjetnikom Mamićem

“Uvjeren sam da vas ne zanima previše utakmica s Lokomotivom, nego druge stvari. Trebamo biti realni i reći da nakon 11 godina nismo u Europi, i to je neuspjeh”, kazao je Dinamov trener Mario Cvitanović na konferenciji za medije svjestan da je najava nedjeljnog susreta protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj tema koja javnost ne zanima toliko.

Potom je ukratko analizirao zašto maksimirskog kluba, nakon dva ogleda protiv Skënderbeua (1-1, 0-0) više u Europi nema.

Ovo su razlozi Dinamova neuspjeha

“Koji su razlozi ovog neuspjeha? Ima ih više. Da smo ispunili sve zahtjeve, sada bismo pričali drugačijim tonom, plasirali bi se u Europsku ligu i bili bismo sretniji. No, trebamo nastaviti dalje, jer čovjek koji previše gleda iza sebe, ne vidi ono što se događa sada. Moramo se koncentrirati na sadašnjost i ono što nas čeka. Moram biti iskren. Nisam imao puno vremena pogledati novine niti čitati portale. Možda je to nepoštovanje prema vama, ali nije tako, poštujem vaš rad. Radim svoj posao, naravno da smo napravili analizu svega. Kao i svaku drugu utakmicu radio sam analizu, ovog puta kroz četiri stavke koje su mi jako bitne. Stav, znanje, ponašanje i rezultat. Od stava, odgovornosti, poduzetnosti, preuzimanja rizika, znanja, izvršenog na terenu, duela, točnih dodavanja, uigranih akcija, svih segmenata igre, preko ponašanja, podrške, upornosti, želje da dam sto posto i na kraju do rezultata. Svi ovi segmenti utječu na uspjeh ili neuspjeh”, prenosi službena internetska stranica kluba Cvitanovićeve misli.



Sve ostaje u svlačionici

Nastavio je o planu za budućnost.

“Analizirao sam sve navedeno. Možete biti uvjereni da radim apsolutno sve da ove četiri stavke budu kakve bi trebale biti i uvjeren sam u to da ukoliko ne budu ispunjene ili ako ja budem osjećao da to neće biti ispunjeno na način koji svi želimo – neće biti potrebe za naklapanjima o trenerima. Ja želim pošten i iskren odnos. Čast i ponos su ispred svega. Analize su napravljene u svlačionici, bitna je samo ekipa. O pojedincima prema van ne razgovaram. Sve treba ostati unutar svlačionice. Na kraju je teren taj koji ti daje jasne poruke. Jedino teren. Rezultat je bio 0-0, mi nismo u Europi. Nismo poraženi, ali nismo niti pobijedili. A ja volim pobjeđivati. Trebamo zasukati rukave, raditi više nego inače, žrtvovati se i odricati da bi bili bolji. Ako budemo tako radili onda može doći i rezultat.”

Pričao sa Mamićem

Upitan što je treneru rekao savjetnik kluba Zdravko Mamić, Cvitanović je odgovorio:

“Pričali smo u utakmici i budućnosti. Složili smo se oko toga da trebamo gledati prema naprijed.”

Nastavio je:

“Kažu da trebaju proći 2-3 prijelazna roka da bi se moglo suditi o treneru, igri i ostalome. Razumijem da smo mi jako nestrpljivi, naviknuti smo na dobro, a nismo naviknuti na ovakve situacije. Treba biti mudar, pametan i donositi jasne odluke za budućnost. Za slaganje momčadi potrebno je vrijeme. Ad hoc situacije nisu rezultatski dobre, treba sve raditi planski.”

Dinamo se okreće vraćanju title prvaka na Maksimir:

“Prvenstvo je dugo. Smanjenjem europskih utakmica i obaveza, dobiješ više vremena za treniranje i stvaranje nečega. Naravno da to s jedne strane nije dobro jer svi želimo igrati Europu. Fokus ostaje na prvenstvu, to je najbitnije. Nikad nije bilo upitno je li fokus na prvenstvu, to je primarno svake godine.”