INTEROV TRENER MAKSIMALNO JASAN: ‘Da se mene pita Perišić bi ostao, no može otići ako…’

Engleski i talijanski mediji odavno su preselili hrvatskog krilnog nogometaša Intera Ivana Perišića u Manchester United, no činjenica je da je on i dalje član milanskog sastava.

I ostat će tako ne isprsi li se čelništvo Manchester Uniteda maksimalno i zadovolji apetite talijanskog kluba koji ne želi odustati od zacrtanog iznosa koji bi trebao biti između 45 i 55 milijuna eura. I dok su neki otočki mediji već složili Unitedovu momčad za nadolazeću sezonu, drugi tvrde da on stiže odrekne li se United Anthonyja Martiala i pošalje ga prema San Siru.

I dalje cijeli posao ‘visi’, no barem je Interov trener Luciano Spalletti sada jasnije no ikad kazao da bi, unatoč njegovoj želji, on mogao biti realiziran. Jasno, uz očit uvjet.

“Iz mojeg kuta gledanja stvari su vrlo jednostavne – za mene je on važan igrač. Njega pitajte kako se nosi sa zanimanjem Manchester Uniteda. Rekao bih dobro, a to znači da je jak. Istovremeno, pod potpisanim je ugovorom, no bude li Inter prihvatio ponuđeno za njega kupit ćemo jednako kvalitetnu zamjene. Zasad je, ipak, sve u najboljem redu”, prenosi Spallettijeve riječi Football Italia.