INTER U LOVU NA ŠPANJOLSKU ZVIJEZDU: Je li ovo konačan dokaz da Perišić odlazi u Manchester?

Čini se da su i u Interu svjesni da je samo pitanje dana kada će ostati bez hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića pa su se već bacili u intenzivnu potragu za njegovim nasljednikom.

Perišić je već neko vrijeme na meti Manchester Uniteda i prema napisima talijanskih medija Inter će morati pristati na njegovu prodaju do kraja mjeseca kako bi prikupio novac za ispunjavanje odredbi financijskog fair-playa. Dva kluba se zasad ne mogu dogovoriti oko cijene, United nudi 30 milijuna eura uz određene bonuse, a Inter traži oko 50 milijuna. No, za vjerovati je da će do kraja mjeseca ipak pronaći kompromisno rješenje.

Sporna visina odštete

U međuvremenu Nerazzurri već naveliko rade na pronalasku zamjene za Perišića, a prema pisanju Tuttosporta, prvi je izbor sjajni krilni napadač Athletic Bilbaa Iñaki Williams. Novi trener Intera Luciano Spalletti uspoređuje ga s Mohamedom Salahom kojeg je donedavno vodio u Romi i nastoji uvjeriti šefove da krenu u akciju.

Ono što zasad predstavlja previsoku prepreku je odštetna klauzula od čak 50 milijuna eura u Williamsovom ugovoru. U Interu su ipak uvjereni kako će Baski spustiti cijenu i učiniti im povremenog španjolskog reprezentativca dostupnim.