INTER DO BODA NAKON OČITANE BUKVICE: ‘Trebali smo gubiti 5-6 razlike, a na kraju je Hajduk spašavao bod’

Nije djelovao utučeno Hajdukov trener Joan Carrillo kad se pojavio na konferenciji za medije nakon utakmice u kojoj je njegova momčad protiv Intera u Zaprešiću vodila 2-0 da bi u konačnici osvojila bod u 2-2 remiju.

“Čudna utakmica, bili smo bolji tijekom većine susreta, posebice to vrijedi za prvo poluvrijeme kad smo bili dominantni, kontrolirali smo utakmicu, stvarali puno prilika i sasvim zasluženo smo vodili sa 2:0”, prenose Sportske novosti riječi Carrilla koji se potom okrenuo komentaru drugog dijela utakmice:

INTER ŠOKIRAO HAJDUK: Splićani imali dva gola prednosti i domaćina na konopcima, no bilo je to nedovoljno za pobjedu

‘To je nogomet’

“I dalje smo bili bolji takmac, no dogodile su nam se neke individualne greške, no to vam je nogomet, ne pobjeđuje uvijek bolja momčad. Inter je zabio iz prekida, pa iz sretne situacije, žao mi je naših navijača, simpatizera, no ponavljam to je nogomet…”



Jasno, zadovoljniji je mogao biti Samir Toplak čija je momčad u razmaku od tri minute napravila ono napadački potrebno za bod.

‘Očitao sam im bukvicu’

“Zbog ovakvih utakmica nogomet je najpopularnija igra na svijetu, prvo poluvrijeme smo trebali gubiti sa 5-6 razlike, bili smo uistinu loši, neprepoznatljivi. Ja ne bježim da smo mi imali sreće, ali na kraju je Hajduk spašavao bod”, priznao je i otkrio što se dogodilo u svlačionici tijekom poluvremena:

“Prvo sam im očitao bukvicu, a onda smo se dogovorili što trebamo popraviti, znao sam da ako zabijemo za 1-2, da će biti gusto. Možda bi bilo nezasluženo da smo u konačnici slavili, ali sam sretan što je momčad pokazala karakter. Sukob s Carillom? Ma to je sve u žaru, to je nogomet, nije bilo nikakve zle krvi.”