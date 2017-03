IGRAČI HAJDUKA BRUTALNO IZVRIJEĐANI: ‘Gubo gubava, je*o vam pas mater, zato je Dinamo tu di je…’

Navijači u Kaštel Starom kod Splita brutalno su izvrijeđali igrače i trenera Hajduka.

Derbi 21. kola Treće HNL Jug u Kaštel Starom između domaćeg Vala i Hajduka bio je dramatičan i neizvjestan do samog kraja, a ostao je u sjeni incidenta koji se dogodio nakon susreta. Naime, Hajduk je pogotkom Roberta Jandreka u doslovno posljednjim sekundama slavio s 2-1 i tako Valu nanio prvi poraz ove sezone na domaćem terenu, a navijači su nakon susreta brutalno izvrijeđali igrače i trenera Hajduka. Odmah nakon gola uslijedilo je slavlje hajdukovaca, ali nije dugo trajalo.

Ogorčeni domaći navijači s tribina su sasuli silu uvreda na igrače i trenera Hajduka, a Dalmatinski portal objavio je video tog trenutka.





“Gubo gubava! Nikad nećete bit prvi, zato Dinamo i je tu di je! Za koga vi to igrate. Da, uspit ćete se prodat, uspit ćete se prodat… Je*o vam pas mater, za koga vi to igrate. Šta ti gledaš majmune jedan”, dobacivali su gnjevni navijači hajdukovcima dok su pognutih glava ulazili u tunel.

“Sama atmosfera tijekom utakmice dovede do toga da proslaviš gol za pobjedu koji si zabio u 93. minuti. To je nogomet i sport, za to živimo i radimo. Tko god pobijedi pogotkom u 93. minuti, bilo to na rekreativnoj ili profesionalnoj razini, mora biti zadovoljan”, rekao je za Dalmatinski portal trener Hajduka Marko Lozo, pa prokomentirao nemile scene nakon utakmice.

“Meni ne smeta reakcija domaćina, to dijelom treba pripisati i mentalitetu. Svatko voli svoj klub, ali svi vole i Hajduk”.